引介牧師見徐國勇　黃承國：不知管政協身份

黃承國接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月22日電（記者 黃筱筠）英系大將、民進黨中常委、“國策顧問”黃承國被爆料9月曾帶香港聖公會教省秘書長管浩鳴見“內政部長”徐國勇引發風波。他上午受訪澄清，事前並不知道管浩鳴有北京市政協委員身份，至於藍營指他是中共代理人，他則說，這個說法我們承擔不起，他是熱心希望協助，因管是牧師，“我沒有想到這個背景會有這麼大風波”。



被問到要不要請辭“國策顧問”一職，黃承國表示，這個沒有關係。



針對香港潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，黃承國9月協助讓勸陳同佳投案的管浩鳴與“內政部長”徐國勇會面。黃承國上午在“立法院”受訪表示，管牧師是透過香港教會朋友跟他聯繫，需要有事情要協助。9月24日他們會面，9月25日就跟徐部長見面。



他還拿出名片說，他跟管浩鳴是第一次見面，管是香港人，不知道怎麼會有這個身分，“我不曉得香港人怎麼會有政協身分”，因為管熱心想要協助這件事情才去見徐國勇，管是站在教會立場，因被害人以及加害人都是教會學生。



黃承國也說，管浩鳴有提到說陳同佳要投案，他認為事涉高度敏感，就約了部長徐國勇，以香港知名宗教人士拜會徐。



黃承國也說，徐國勇說這部份要政府對政府，不是他能決定的事情。