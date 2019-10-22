發改委：“中國經濟嚴重放緩”沒有依據

國家發展改革委新聞發言人袁達（圖源：中國經濟導報） 中評社北京10月22日電／數據顯示，前三季度我國經濟增長6.2%。如何看待當前經濟形勢？如何看待一些企業“走出去”在海外設廠？物價走勢如何？“中歐班列返程空箱”傳聞怎麼看？21日舉行的新聞發布會上，國家發展改革委新聞發言人袁達對這些熱點問題作出回應。



“中國經濟嚴重放緩”沒有依據、站不住腳



“個別外媒質疑我國經濟數據，認為我國經濟‘嚴重放緩’，這是沒有任何事實依據、站不住腳的。”袁達回應稱。



實物量指標是經濟增長最直接的反映。袁達說，今年“十一”黃金周期間，全國鐵路、道路、水路、民航共發送旅客超5億人次，收費公路交通流量達3.7億輛次；10月1日全國鐵路客運量達1713萬人次，刷新國慶假期單日客運量歷史紀錄。前三季度，全社會用電量增長4.4%，其中工業、服務業用電量分別增長3%、8.7%；貨運量增長5.9%，其中鐵路貨運量增長6.1%。



“實物量指標能夠支撐我國經濟總體平穩的判斷。”袁達說，在國內外風險挑戰明顯增多的情況下，我國經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，民生福祉不斷改善，既實現了“穩”，又取得了“進”，非常不容易。



他強調，我國經濟增速雖略有放緩，但發展質量仍在持續提升。“隨著我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，只要就業擴大、居民收入增加、生態環境改善、發展質量效益逐步提高，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。”



袁達說，當前國內外經濟發展環境依然複雜嚴峻，我國經濟下行壓力仍然較大，經濟運行面臨一些困難和挑戰。但我國發展優勢不斷顯現，發展環境持續改善，發展動力日益增強，發展信心更加堅定。“我們有條件、有能力、有信心實現經濟平穩健康可持續發展。”