五部門印發掃黑除惡文件：打准打狠打深打透

（圖源：人民法院新聞傳媒總社） 中評社北京10月22日電／全國掃黑辦21日在京舉行新聞發布會，公布國家監察委員會與最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合印發的《關於在掃黑除惡專項鬥爭中分工負責、互相配合、互相制約嚴懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知》、“兩高兩部”聯合印發的《關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》《關於辦理利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見》《關於跨省異地執行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構成自首立功若干問題的意見》等4個法律政策文件。



中央政法委秘書長、全國掃黑辦主任陳一新表示，出台上述法律政策文件，是認真貫徹全面依法治國部署要求的具體體現，也是完善專項鬥爭法律政策保障的重要舉措，對於確保掃黑除惡“打准、打狠、打深、打透”，推動專項鬥爭依法深入健康發展產生積極而深遠的影響。



“打傘破網” 重點查辦公職人員涉黑涉惡違法犯罪的7類案件



《關於在掃黑除惡專項鬥爭中分工負責、互相配合、互相制約嚴懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知》指出，各級監察機關、人民法院、人民檢察院、公安機關應聚焦黑惡勢力違法犯罪案件及坐大成勢的過程，嚴格查辦公職人員涉黑涉惡違法犯罪案件。



根據該通知，將重點查辦公職人員涉黑涉惡違法犯罪的7類案件，即：公職人員直接組織、領導、參與黑惡勢力違法犯罪活動的案件；公職人員包庇、縱容、支持黑惡勢力犯罪及其他嚴重刑事犯罪的案件；公職人員收受賄賂、濫用職權，幫助黑惡勢力人員獲取公職或政治榮譽，侵占國家和集體資金、資源、資產，破壞公平競爭秩序，或為黑惡勢力提供政策、項目、資金、金融信貸等支持幫助的案件；負有查禁監管職責的國家機關工作人員濫用職權、玩忽職守幫助犯罪分子逃避處罰的案件；司法工作人員徇私枉法、民事枉法裁判、執行判決裁定失職或濫用職權、私放在押人員以及徇私舞弊減刑、假釋、暫予監外執行的案件；在掃黑除惡專項鬥爭中發生的公職人員濫用職權，徇私舞弊，包庇、阻礙查處黑惡勢力犯罪的案件，以及洩露國家秘密、商業秘密、工作秘密，為犯罪分子通風報信的案件；公職人員利用職權打擊報復辦案人員的案件。



中央紀委常委、國家監委委員、全國掃黑辦副主任崔鵬介紹說，“打傘破網”是下一步專項鬥爭的主攻方向。為打贏這場攻堅仗，必須既明確查辦重點，實施精准有效打擊，又要堅持以事實為依據，以法律為准繩，綜合考慮多種因素，準確認定問題性質。