拒陳同佳投案重傷蔡選情？林鶴明急否認

蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明接受廣播節目訪問。(照片：周玉蔻嗆新聞) 中評社台北10月22日電／港女潘曉穎命案凶嫌陳同佳願來台投案，但蔡政府卻拒收，被外界質疑有政治考量。蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今天受訪被問到，陳同佳案是否影響民進黨選情？他表示，“不會。”他認為這件事不能用選戰去看；但如果要從支持度來看，陳同佳案這只是一個討論過程，不是結果，不會讓民意覺得政府哪裡做得不好，反倒是國民黨在進行選舉操作。



原是“總統府”發言人，日前才轉任蔡英文競選辦公室的林鶴明上午接受廣播節目Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》專訪，被問及陳同佳案，“國策顧問”黃承國日前帶具有北京政協委員身份的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，會見“內政部長”徐國勇，沒有通報“行政院”、“總統府”等問題提出說明。



為何蔡政府沒有第一時間接受陳同佳來台？林鶴明強調，講“民粹”很簡單，香港人在台灣殺香港人，殺人償命、先關起來再說，但中間有法律與法制問題，不管“法務部”、“內政部”都要做把關工作，相關工作是所謂枯燥的法律制度問題，需時間去釐清說明訊息，讓社會理解。



林鶴明批評，國民黨想將陳同佳案進行選舉操作，而不是司法個案，也不是人權聲援，國民黨只是認為這件事對他們的選舉有利，才進行選舉操作。他也質疑，之前香港反送中事件，國民黨都不出來講話，現在卻忽然間要聲援“人權議題”。



林鶴明說，陳同佳案政府一定有預先知道，管浩鳴9月底拜會徐國勇。徐國勇第二次拒絕見面，就是因為知道管浩鳴不是真的為了宗教因素而來，這件事政府當然一開始就知道狀況，管浩鳴政協身份也是政府主動標記。



被問及“國策顧問”能否隨意把政協委員帶到政府部會，林鶴明說，“當然不行”。



