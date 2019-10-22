軍運會：游泳大豐收　馬術有突破

10月21日，冠軍中國選手楊浚瑄（中）、亞軍中國選手朱夢惠（左）和季軍法國選手博內在頒獎儀式上。當日，在武漢進行的第七屆世界軍人運動會女子100米自由泳決賽中，中國選手楊浚瑄以53秒93的成績獲得冠軍，中國選手朱夢惠和法國選手博內分獲亞軍和季軍。（圖源：新華社） 中評社北京10月22日電／中國泳軍再添七金！在21日的第七屆世界軍人運動會上，中國泳軍摘下了當日產生的九塊金牌中的七塊；馬術賽場上，毛立新為中國馬術拿下了世界大賽中的第一枚獎牌。



當日中國泳軍不光拿下7塊金牌，還打破了5項賽會紀錄。楊浚瑄和陳潔分別奪得女子100米自由泳和女子100米仰泳金牌並打破賽會紀錄；汪順和季新傑分獲男子400米個人混合泳和男子200米自由泳冠軍並刷新賽會紀錄；4X100米自由泳混合接力比賽中，中國隊季新傑、何峻毅、朱夢惠、楊浚瑄率先觸壁並創造了新的賽會紀錄。此外，王簡嘉禾和張雨霏分別在女子1500米自由泳和女子200米蝶泳中折桂。開賽三天以來，中國隊在游泳項目上已經奪得19塊金牌。



水中健兒爭金奪銀司空見慣，但是對於中國從未在世界大賽中登上領獎台的馬術項目來說，拿到一枚銅牌是那樣的來之不易。馬術場地障礙賽上，作為此次中國隊中最具實力的選手，毛立新在19日的首場比賽中表現欠佳，僅獲個人第19名；第二場比賽他漸入佳境，總分升至個人第九名。當日的第三場比賽，毛立新獲得本場第二名。綜合三場比賽成績，他的個人得分躍至第三名，為中國馬術書寫新的歷史。