港凶嫌投案被拒　吳敦義獨樹一格不表態

國民黨主席吳敦義接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）港女命案凶嫌陳同佳有意願來台投案遭拒絕引起軒然大波，馬英九、韓國瑜近日都多次痛批蔡政府。中國國民黨主席吳敦義卻持不同態度，他今天受訪時表示，確實有爭議，他也不能隨便表示贊同或不贊同，他不是評論家。



吳敦義今天早上出席在國民黨中央黨部舉辦的道教與法師後援總會成立，力挺2020參選人韓國瑜，會後受訪時做出以上表述。



吳敦義說，陳同佳案有不同主張，包括要讓陳入境，或是要由香港依法辦理。若送到台灣來，是不是能以凶殺案發生地的屬地主義？若是“中華民國”國民被殺，應該要在“中華民國”境內審判，但此案是香港人殺香港人，屬人或屬地會有不同看法。



針對司法主權爭議，吳敦義強調，他是實行者，不是評論家，不能隨便贊同或不贊同，一定要用心了解才能評論。



吳敦義提到，因為以人為主，這些說法都有道理。過去馬政府執政時期，與中國大陸簽署兩岸罪犯處理條例，若在台灣殺了“中華民國”人跑到大陸，一定要移回“中華民國”審判；若是在大陸殺大陸人，也要移回大陸審判，這是最基本原則。



至於拒收投案人對國家主權的損害，吳敦義認為確實存在爭議。