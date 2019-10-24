社評：如何看待土耳其進入敘北部打庫族武裝

耳其持續攻擊庫族武裝組織。 中評社北京10月24日電（評論員 喬新生）美國宣布從敘利亞北部地區撤出，讓庫爾德人陷入絕境。庫爾德人被迫求助於俄羅斯，在俄羅斯的斡旋下，與敘利亞達成協議，由敘利亞政府軍進入敘利亞北部地區，接管庫爾德武裝控制的據點，庫爾德暫時有了栖身之地。



不過，土耳其念念不忘庫爾德武裝，聲稱如果與美國達成的協議到期之前，庫爾德人仍然在安全區，那麼，土耳其將會讓庫爾德武裝死無葬身之地。



可以肯定的是，俄羅斯會要求敘利亞盡可能地保護庫爾德武裝，並且迅速進入庫爾德武裝長期盤踞的地區，同時要求土耳其保持克制，不要繼續深入敘利亞腹地，給敘利亞造成新的災難。如果土耳其按照原來的計劃，在庫爾德武裝控制的敘利亞北部地區建立居民點安置敘利亞難民，那麼，土耳其在敘利亞的長期存在不可避免。



現在的問題是，敘利亞可能會在俄羅斯斡旋下，容忍土耳其軍隊在敘利亞北部地區建立安全區，但是，敘利亞政府絕對無法容忍庫爾德武裝和敘利亞反政府軍並肩作戰，給敘利亞人民帶來極大的災難。如果敘利亞政府軍反手打擊庫爾德武裝，絲毫不會令人感到奇怪。



庫爾德民族是沒有國家的民族。多達3000萬庫爾德人居住在土耳其、敘利亞、伊拉克和伊朗，庫爾德族是這些國家的少數民族。庫爾德武裝曾經在土耳其發動恐怖襲擊，讓土耳其政府付出巨大的代價。土耳其總統決定消滅敘利亞北部地區的庫爾德武裝，不僅在本國的議會得到廣泛支持，而且在國際社會也不會遭到強烈反對，因為土耳其已經要求各國承認庫爾德武裝是恐怖組織。



現在的問題是，如果土耳其軍隊在敘利亞北部地區打著清剿庫爾德武裝的幌子長期駐扎，那麼，庫爾德武裝有可能會成為眾矢之的。為了收複失地，敘利亞有可能會將庫爾德武裝趕出邊境，庫爾德武裝有可能會被迫四處流浪。



美國軍隊撤出敘利亞北部地區完全是商業算計。俄羅斯從天而降，幫助敘利亞政府軍打擊敘利亞反政府武裝，已經讓美國意識到，要想借助於敘利亞反政府武裝和庫爾德武裝推翻敘利亞政府是不可能的，美國在敘利亞的長期存在只能讓美國付出更大的代價。權衡利弊，美國決定從敘利亞北部地區撤出軍隊。

