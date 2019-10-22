韓國瑜水上鄉上天宮參拜　鄉親關心交通問題

韓國瑜到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月22日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜今天上午來到嘉義縣水上鄉璿宿上天宮參拜。廟方和在地“立委”參選人王啟澧當面表達，希望鐵路高架化能延伸到水上鄉，韓國瑜表示，針對鐵路高架化議題會納入研究。



水上鄉500、600多名鄉親來到現場迎接韓國瑜，國民黨嘉義縣“立委”參選人王啟澧團隊也到現場吶喊助勢。廟方當場贈送韓國瑜“一筆當先”狀元筆，祝福韓國瑜明年順利當選。



韓國瑜表示，過去顏思齊率眾來嘉義拓墾，按照天上28星宿位置屯墾，因此從清朝以來大家就是保家衛國，勤勞不懈。韓強調，政府就是要為民服務，這幾年台灣過得太辛苦了，希望大家團結，以人為本，非以權利為本，效法媽祖精神讓台灣變得更好。



王啟澧表示，鐵路高架化只延伸到民雄，未進入水上鄉，民進黨政府所謂的替代方案根本是騙選票、做秀，呼籲鄉親用選票表達憤怒。在場鄉親一致叫好，還有人說“民進黨不做，讓國民黨來做!”韓國瑜隨後表示，會將鐵路高架化納入研究。



水上鄉居民約4、5萬人，今年7月“交通部”通過鐵路高架化延伸民雄段，水上段部分嘉義縣府提出大車站大平台方案，仿效日本六本木車站，整合水上鄉農會附近土地，將人車通道、店家空間立體化，除解決交通問題，也能帶動地方發展。



不過在地居民賴怡碩接受中評社訪問表示，每天早上會有2班台鐵列車經過水上，當地上班族必須等上10餘分鐘火車通過，對居民通勤出入非常不便，如果鐵路高架能延伸水上，除了解決交通問題，幫助地方發展。