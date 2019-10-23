兩岸智庫論壇開幕 探討新形勢下兩岸關係

論壇現場（中評社 張爽攝） 中評社杭州10月23日電（記者 張爽）第六屆兩岸智庫學術論壇10月22日在浙江省杭州市舉辦，邀請50餘位兩岸學者，以“把握時代機遇 共謀和平發展”為主題展開探討，與會嘉賓在開幕式上表示，兩岸關係和平發展是以最終實現和平統一為指向的，經由和平發展達到和平統一是歷史的必然。兩岸智庫學者需要發揮聰明才智，以探討新形勢下推進兩岸關係和平發展的模式與路徑。



論壇由中國社會科學院台灣研究所、全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院、台灣二十一世紀基金會、中國文化大學社會科學院共同主辦。中國社會科學院台灣研究所所長楊明傑任開幕式主持人。



中國社科院副院長高翔因臨時有其他重要活動安排未能出席，由該院國際合作局副局長周雲帆代為致辭。高翔在致辭中說，70年來兩岸關係發展的歷史表明，“和平統一，一國兩制”是實現祖國統一的最佳方式，在堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展、深化兩岸融合發展是實現祖國和平統一的有效方式與路徑。



高翔表示，台灣內外政經態勢在發生諸多深刻變化，我們既要面對兩岸長期存在的政治分歧、又要解決兩岸關係發展過程中不斷產生的新問題。這尤其需要發揮兩岸智庫學者的聰明才智，以探討新形勢下推進兩岸關係和平發展的模式與路徑。



浙江省副省長朱從玖表示，浙江籍在台人員大概有一百人，每年來浙江探親旅遊的台灣居民也超過一百萬人次。浙江省積極服務於創新能力強的台資項目，以及多家台灣企業大陸總部落地浙江。浙江省狠抓惠台31條措施和浙江76條實施意見的落地生效，把今年作為惠台政策的落實年。



台灣二十一世紀基金會副董事長高思博表示，馬基雅維利提到，政治是由幸運女神來主宰，她對誰微笑，沒有人知道。去年十一月，國民黨在選舉中狂勝，很多觀察台灣政治形勢的人，認為經濟牌壓倒了政治牌，如果國民黨順利重返執政，兩岸關係會重回軌道。今年陸續發生了很多事件，也許起因都是獨立的，但是夾在一起，形勢就發生了變化。



“去年我預測，按照民進黨慣性，選舉年會在兩岸關係上採取更加對抗性的策略，但是他們的操作有時候得分，有時候失分，現在看起來他們的操作得分了，去年到現在，世事如棋，乾坤莫測，明年大選結果會如何，難以預料。”

