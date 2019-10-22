張善政：以後外人在台灣互殺我們都不管？

張善政在臉書發表看法。（照片：張善政臉書） 中評社台北10月22日電／香港人陳同佳2018年來台旅遊時犯下殺人罪行，近日表明願意來台投案，卻遭民進黨政府拒絕。對此，中國國民黨2020參選人韓國瑜的“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政今日接受《POP撞新聞》訪問時質疑蔡英文政府主張港人港審，那為何一開始卻又通緝陳同佳？如果要港人港審，難道以後外人在台灣互殺我們也都不管？



張善政指出，陳同佳願意自首，卻懷疑他的動機，難道其他逃犯自首也要懷疑他們的動機嗎？蔡英文老是講“主權”，可以彰顯司法“主權”時又在拖拖拉拉，在“中華民國”土地犯的案子，“中華民國”就是有權來辦。



此外，張善政昨日也在臉書發文指出，本案子不是對方“移送”、“引渡”，而是嫌犯“自願來台接受制裁”不需要什麼制度安排。所以民進黨政府鬼扯什麼港台尚未進行司法互助，什麼一中原則，都是胡說八道。台灣已發布通緝令，所以陳同佳自願來，一下飛機，就可以逮捕交由檢方聲請羈押。香港人激烈反送中，陳同佳卻自願來台接受司法審判，可見我們的司法系統受到信任，明明是一個對國際證明台法治與“主權”的大好機會，陸委會卻因政治計算而推託。



張善政還質疑，先前政府一再向英國請求引渡林克穎來台服刑，不惜進行跨海訴訟，為什麼陳同佳願意來台受審，“法務部”反而拒絕，到底是誰在讓司法政治化？說穿了，民進黨政府就是置刑事互助的司法人權不顧，只想政治化的操作“反送中”。蔡英文“反送中”也“反送台”，證明蔡英文棄“主權”，反人權，心中只有政權。