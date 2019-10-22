中評鏡頭：道教挺韓國瑜　吳敦義代授軍旗

吳敦義致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）中華道教文化團體聯合總會、道教法師聯合總會挺韓後援總會成立大會，今天早上在中國國民黨中央黨部舉辦，黨主席吳敦義特別出席感謝全台各道教山頭的力挺，吳強調，台灣地區宗教、中華文化留在中國大陸的道教與各個宗教文化間的交流，也助於兩岸和平穩定發展。



今天的道教後援總會成立大會，除了吳敦義出席外，副秘書長兼組發會主委杜建德、社會部主任水雲翔共同列席。該後援會由中華道教文化團體聯合總會創會理事長吳光輝擔任總會長、副總會長、理監事、顧問等共80餘位組成。



吳敦義在現場代韓國瑜授予韓家軍旗給吳光輝，並親自頒發後援會成員聘書，上面寫著韓國瑜的競選口號“台灣安全、人民有錢”等等動作，都顯示吳所代表的黨中央和韓的競選團隊緊密結合。



吳敦義表示，“中華民國”是宗教自由國家，全世界正派宗教皆受維護、尊重，包括道教、佛教、基督教、天主教、一貫道等等，凡是幫助社會淨化人心、團結社會都是受敬重的。他幼時第一次拜的是道教的廟，轉而聆聽佛教、基督教、天主教教義。



吳敦義說，有這些宗教對國家的貢獻，“中華民國”到台灣逐漸經濟繁榮、社會安定；台灣地區宗教、中華文化留在中國大陸的道教與各個宗教文化間的交流，也助於兩岸和平穩定發展。因此，他特別鞠躬感謝本後援會成立。