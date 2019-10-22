ESR捲土重來　集資增至113億

ESR主席Jeffrey Perlman（中）表示，公司所擁有的物流園區主要服務當地內需市場，因此現時中美貿易戰不會對公司業務構成嚴重衝擊。香港文匯報 中評社香港10月22日電／成今年第二大IPO，月內10新股排隊接力。



香港文匯報報道，香港經濟增長形勢嚴峻，但新股市場卻相當熱鬧，截至本月底最少有10隻新股IPO（見表），為一度冷清的市場增添生氣。曾於今年6月暫緩上市的物流地產平台ESR捲土重來，昨日公佈上市計劃，以每手200股計入場費約3，515元，集資最多113.74億元。



ESR（1821）宣佈今日起至周五公開招股，發行逾6.53億股（當中約42.9%為新股，約57.1%為舊股），其中5.3%在港公開發售，招股價介乎每股16.2至17.4元，集資最多113.74億元，集資額較6月增逾16%，或可成為今年第二大的新股。以每手200股計算，入場費約為3，515元，股份將於11月1日於港交所主板掛牌。德意志證券（亞洲）與中信裡昂證券為聯席保薦人。



退休金公司任基石投資者



ESR主席Jeffrey Perlman昨於記者會上表示，雖然公司於今年6月因當時宏觀環境及市況等因素押後在港上市的計劃，不過現時公司仍然有很多投資者支持公司上市，包括是次引入的基石投資者－加拿大退休金管理公司OMERS ，故公司對是次的上市計劃有信心。



對於中美貿易戰出現略為緩和的勢頭，Jeffrey Perlman表示公司所擁有的物流園區主要服務當地內需市場，因此現時中美貿易戰不會對公司業務構成嚴重衝擊。此外，他表示隨科技日趨成熟，亞太區內的電商業務未來會有強勁增長，故他對公司未來的發展計劃充滿信心。



核心業務市場尋收購機會



對於公司未來的發展策略，他坦言收購是公司的發展策略之一，目前現有市場如內地及澳洲等，整合的空間較大，因此公司傾向在核心業務的市場尋找合適項目。此外，公司亦會留意東南亞這個新興地區，如越南與印度的發展機會。



以招股價範圍的中位數16.8元計算，公司的集資淨額約為44.19億元。其中，約71.7%用作償還韓亞票據及贖回未兌換為普通股的C類優先股，約28.3%用作開發公司資產負債表內的物流物業，以及對公司所管理基金及投資公司的投資。此外，ESR引入加拿大退休金管理公司OMERS作為基石投資者，認購約45.9億元股份。