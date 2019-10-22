美資駐港公司減少7間

中評社香港10月22日電／香港文匯報報道，中國內地及美國企業一向是香港主要的外來投資者，根據“2019年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查”結果顯示，按母公司所在的國家或地區分析，中國內地居榜首，共有1，799間公司，之後分別為日本（1，413間）、美國（1，344間）、英國（713間）及新加坡（446間）。值得留意的是，今年這幾個地區的公司都有所增長，但美國公司的數量較去年下跌7間，投資推廣署署長傅仲森解釋，不知美國公司數目下降的真確原因，投資者會關注本地社會事件， 對金融和營商氣氛的影響， 但相信他們來港投資仍有眾多考量因素。



內地駐港公司數目居首 升13%



相較去年，來自中國內地的公司數目上升13%，日本公司數目上升1.4%，英國公司數目微升1間，新加坡升4.4%，反映內地企業對於在香港設置公司的信心不減。傅仲森亦指出，雖然國際格局趨向不明朗，但香港擁有一系列的固有營商優勢，例如在區內優越的地理位置，以及頂尖國際商貿和金融都會的地位，有信心香港會繼續吸引世界級投資者前來開展業務。與此同時，粵港澳大灣區發展和“一帶一路”倡議亦會帶來新的機遇。



另外，“2019年初創企業統計調查”顯示，在香港主要的政府或私人共享工作空間及創業孵化器營運的初創企業共有3，184間，共聘用超12，400人，本港創辦人佔66%，美國的佔比達15.4%，其次為來自中國內地，佔14%。初創企業當中，金融科技行業佔比最高，有456間。至於2018年，創辦人來自本地香港人佔62%最多，其他為英國（17%）、美國（16%）、中國內地（12%）及澳洲（9%）等非本地人士。