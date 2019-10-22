中評現場：心痛！很少看到馬英九這麼激動！

馬英九接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月22日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午針對蔡英文拒絕香港凶嫌陳同佳來台投案發表聲明，除了親筆寫下聲明還一度哽咽說，這事實在令他太生氣了，大家不知道，被害女孩肚子裡還有一個小孩，這麼殘忍的殺害，怎麼可以容許讓事情過去！



談到年輕女孩遇害，且一屍兩命，很少看到個性溫和的馬英九這麼激動，在公眾場合流露真情。



馬英九上午出席在台北國際會議中舉行的“永續能源之路高峰論壇”前先發表聲明，當他宣讀聲明時，提到他也是兩個女孩的爸，一度哽咽難語，他還親筆寫下“放棄主權，干預司法，罔顧人權，天理難容”等字向蔡英文政府提出抗議。



“國安局長”邱國正承認拒絕陳嫌來台投案有政治考量。馬英九認為，等於承認這就是政治操作，所以他覺得“國安局長”很有勇氣把這說出來。



對於他發表聲明時顯露出哽咽的情緒，馬英九表示，當然了，大家不知道，這女孩肚子裡還有一個小孩，這麼殘忍的殺害，怎麼可以容許讓事情過去？



對於他親筆寫字抗議？馬英九指出，他真的非常生氣，這事沒什麼好討論的，人家要投案就讓人來嘛；有殺人犯經過通緝，現在這人希望投案，不管在哪裡，蔡政府都應接受，不然通緝這人幹嘛？香港政府也已經表示願意幫忙了。



有關蔡政府宣稱香港也有審判權，馬英九說，怎麼到現在還講這種話，香港的法律對境外發生的案子沒有管轄權，現在還想說原來在香港就有起心動念要殺女朋友，拿證據出來，犯罪地幾乎全在台灣，檢察官也查過了，認為這人涉有重嫌才通緝，只要一到案，馬上就展開實際偵查行動，到時候如果香港還有進一步資料，歡迎提供，但主要偵辦應是“中華民國” 。



至於移民署標記管制，若不解除陳嫌無法搭機來台，馬英九表示，一個國家怎麼可能有兩種聲音呢？人家要來投案怎麼可以不讓他來？何不就取消通緝算了？這就是蘇貞昌要做的，怎麼可以說有圈套？看看這個政府是怎麼治理的？