蘇貞昌稱凶嫌怎不在港過好日子　名嘴轟獸性

對於香港人陳同佳為何要到台灣投案，名嘴羅友志提出看法。（照片：“羅友志oo有事找友志”粉專） 中評社台北10月22日電／香港人陳同佳2018年在台灣殺害同行的女友後逃回香港，台灣在去年早已向香港政府提出司法互助請求，但香港方面未曾給予回應，至今才表示要陳嫌願意來台投案，但遭蔡政府質疑是政治操作，“行政院長”蘇貞昌並酸陳同佳出獄後將自由自在“怎麼不在香港過好日子？”對此，資深媒體人羅友志今日在臉書發文，砲轟蘇貞昌說這種話“接近獸性”，他認為，陳同佳欲來台投案，原因非常單純，就是“逃，很難過”而已。



羅友志痛批“行政院長”蘇貞昌的說法，“只有泯滅人性的法匠，才會說出這種不道德的話”。他表示，一年中之所以有許多罪犯選擇自首，就是因為這是個有人性的社會，會讓罪犯日子難過、無法自由自在，他又舉陳進興妻舅殺了女友，大費周章跟媒體自首，就是因為“逃，很難過”，也曾有新聞報道一個殺人犯，被警方抓到時表情才終於放鬆，表示“你們終於來了…”。



而說到殺害懷孕女友的陳同佳，羅友志認為，他這個殺人犯，因為還有人性，所以感受到自己在香港是千夫所指，因此與其出獄後躲躲藏藏，不如來台自首期盼重生，反批台灣行政首長說他怎不在香港自由自在過好日子，直呼說這種話“接近獸性”。