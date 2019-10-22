“泛暴派”拉布成瘋　財委會未選出副主席

其他“泛暴派”議員挑起罵戰瘋狂拉布的同時，莫乃光則在議會“大覺瞓”（圖源：大公報） 中評社香港10月22日電／據大公報報道，立法會財務委員會昨日（21日）進行新一屆副主席選舉，但“泛暴派”繼續瘋狂拉布，最終經過兩小時會議仍未選出副主席，選舉將會在周五（25日）繼續。



陳健波冀盡快審議民生項目



財委會主席陳健波開會開始時發言，稱本周開會議程不包括公務員加薪項目，又希望議員能盡快審議迫切的民生項目。“泛暴派”範國威問道會否將公務員加薪項目及警員加薪分開表決，陳健波回應指目前議程並無公務員加薪項目，又強調早前與財經事務及庫務局常任秘書長劉焱溝通，對方回應稱無意把項目分拆，意味不會分開表決。陳健波又提醒，“泛暴派”議員不應以此理由阻礙其他撥款申請項目。



及後，會議進入副主席選舉程序。“泛暴派”重施故伎，互相提名其他“泛暴派”議員，企圖增加選舉時間，變相拉布，而建制派則由金融界議員陳振英競逐連任。



在候選人發表政綱時，“泛暴派”繼續藉故發難挑起罵戰，郭家麒誣蔑陳健波過去肆無忌憚通過政府撥款工程。陳健波隨即反駁說，郭家麒言論無人相信，很多市民反映毋須理會。“泛暴派”多名議員即時提出規程問題，藉機拉布，而陳健波稱自己“中計”，決定收回言論，更強調不會向惡勢力低頭。



陳振英表示，今年為立法會最後一個會期，目前有大量民生議程需要處理，因此若然當選，定必會分配更多時間在財委會的工作上。



（來源：大公報）