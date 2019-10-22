張善政：蔡拒凶嫌投案　難怪博士學位被懷疑

張善政。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月22日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨2020參選人韓國瑜的“國政”顧問團總召集人、前“行政院長”張善政今天上午批評蔡英文拒絕拒絕港凶嫌來台投案的理由邏輯不通，他質疑“蔡英文是法律白唸的？難怪有人講她的法律博士論文是假的”。



張善政上午出席在台北國際會議中心舉行的“永續能源之路高峰論壇”前回應媒體做上述表示。



張善政針對蔡英文拒絕凶嫌投案的理由表示，照這個邏輯，外國人在台灣的土地上殺人，都不管了，民眾最直覺的期待是什麼？在自己國家的土地上犯的案子，當然是自己國家的司法主權要來審判，就這麼簡單，蔡英文拒絕的一堆理由邏輯不通。



他批評，“蔡英文是法律白唸的？難怪有人講她的法律博士論文是假的”。移民署對陳嫌標記管制，就是政治干預司法的最好證明。



對於“法務部”又推說有沒禁止陳嫌來台，只要人到台灣下飛機就逮捕，張善政說，很好，等於之前講一堆話都白講的、都是廢話，人家要投案，讓他在香港搭飛機，一下飛機就逮捕，進行司法程序，就這麼簡單。



至於韓國瑜的民調不如蔡英文，張善政認為，民調現在已經不準了，因為隱性的選民太多了，沒有表態的比例那麼高，所以覺得民調只是參考。