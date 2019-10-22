張建宗：明日正式撤回《逃犯條例》修訂草案

署理行政長官張建宗今日表示，草案明日正式撤回，爭議的議題已不複存在。（圖源：大公文匯全媒體） 中評社香港10月22日電／據大公文匯全媒體報道，署理行政長官、香港政務司司長張建宗今日（22日）表示，明日保安局局長將在立法會正式動議撤回《逃犯條例》修訂草案，為爭議事項及條例草案完整畫上句號，完成程序手續，爭議的議題不複存在。



張建宗稱，施政報告發表之後，有超過200項惠民利民措施，以及立法會在暑假休會前積壓的撥款項目，需要立法會財委會審批。希望立法會在新一屆會期能重回正軌，議員們可以早日審議所有紓困措施。



張建宗續說，財政司司長陳茂波下午會聯同相關政策局，針對受社會事件打擊較明顯的零售、餐飲及物流業，公布第三輪紓困措施，形容政府是急市民所急。希望立法會財委會能盡快處理，審議這些利民惠民措施，以及協助有需要幫助的市民及中小企。



拒陳同佳入境自首 張建宗批台當局政治凌駕公義



台灣殺人案疑犯陳同佳涉及在港洗黑錢案，明日刑滿出獄，他有意在出獄後到台灣自首，但台方表明拒絕他入境。香港署理行政長官張建宗今日在出席行政會議前見記者。他強調，陳同佳要求特區政府協助他盡早到台灣，此事絕不存在“被自首”或任何政治操作，促請台灣當局勿把政治考量凌駕於公義及司法之上，應該准許陳同佳入境自首。



張建宗表示，台灣拒絕陳同佳自願入境自首匪夷所思、令人費解。台灣當局已經發出為期30年的通緝令通緝陳同佳；而陳同佳回港後，香港警方根據證據只能控告洗黑錢的罪名。他呼籲台灣實事求是，勿將問題複雜化，勿把政治考量凌駕於法治公義之上。



（來源：大公文匯全媒體新聞中心）