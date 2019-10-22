貼建制競選海報　黑衣魔恐嚇毀店

破壞議辦 威脅商戶 黑色恐怖 籠罩區選（圖源：文匯報） 中評社香港10月22日電／據文匯報報道，黑色恐怖蔓延今年的區議會選舉。網上昨日流傳大埔一餐廳的相片，店舖外張貼了民建聯區議會候選人及報稱“民主派”候選人的競選海報，但有煽暴派網民因容不下民建聯海報而揚言要去搞破壞，令到老闆須立即留言被迫割席“保平安”。多名建制派立法會議員昨日接受香港文匯報訪問時指出，在黑色恐怖籠罩下，商戶為免成為黑衣魔攻擊對象，迫於無奈只好噤聲乃至被迫跪低，更遑論公開表態支持建制派候選人，令選舉活動不能公平進行。他們嚴厲譴責及批評這種恐嚇威脅嚴重影響選舉公平公正。



選舉活動期間，不少店舖都會張貼候選人海報，方便街坊了解選舉情況。位於大埔的三多食店，本來亦張貼了寶雅選區民建聯參選人葉俊傑的海報，並同時貼出太和選區、報稱為“獨立民主派”的陳蔚嘉的海報，竟然這樣亦被煽暴派網民針對。



店舖貼兩陣營海報亦受威脅



網民“Jabra Marina”在facebook群組將三多“貼堂”，稱“三多幫民建聯賣廣告喎”，卻不提另一張海報，引起煽暴派網民留言“大家識做喇”、“申請『裝修』？”等言論威嚇。即使有眼利網民指出該店“兩邊都有貼”，有煽暴派網民演繹為“食兩家茶禮”，依然要“裝修”懲罰，“Agnes Bee”亦揚言︰“一邊貼就『裝修』半邊好啦。”



自稱為三多的家族經營者成員的“Ting Bong Lau”急急在帖文留言“解釋”，稱店舖老闆“以為政府選舉海報是必須要張貼”，才會有這樣的情況，他已將海報除下，並稱該店支持舊墟及太湖選區、報稱“獨立民主派”候選人的劉勇威及其夥伴團隊，並不支持建制或警察。



除了三多，亦有街市檔位因張貼民建聯海報被“貼堂”至地區群組，發帖者更聲言“大家要齊心”。