黑衣魔截查消防車阻救急

警察昨晚從救護車下車。（圖源：文匯報） 中評社香港10月22日電／據文匯報報道，黑衣魔罔顧他人生死的罪證再添一筆。繼早前黑衣魔設路障截查車輛搜查警員及異己後，前日（20日）在九龍區違法遊行舉行期間，有黑衣魔四出堵路及縱火，更藉詞以懷疑消防處以消防車作掩護運載警員執法為由，化身“魔鬼判官”公然截停趕赴救急扶危的消防車進行搜查，阻礙救援，也把正身處生死一線的市民置之不顧，令當日該區消防車6分鐘到場的服務承諾，達標率降至僅四成。消防處重申，消防員救火救人行動“爭分奪秒”，對有人截停消防車要求搜查的行為不能接受，予以嚴厲譴責。



消防處副消防總長（總部）陳慶勇昨日在記者會上表示，前日消防處共接獲77宗涉及暴亂的縱火案報告，暴徒肆意在彌敦道一帶向多間銀行、店舖及港鐵站投擲汽油彈及縱火。亦有暴徒在太子道西近荔枝角道天橋向警員投擲汽油彈，行為非常危險，因為火勢是不能預測或控制，遭縱火的銀行及店舖樓上是民居，港鐵站內還有工作人員，批評暴徒縱火是嚴重罔顧人命行為。



消防處強烈譴責礙執勤



他指出，去年消防處平均一日需要處理約90宗火警、100宗特別服務及逾2，000宗緊急救援服務，根據消防處所訂的服務承諾，消防車需於6分鐘內抵達樓宇密集地區處理火警，但前日在九龍區因暴徒在彌敦道一帶肆意堵路及縱火影響下，該區消防車的召達時間僅得40.32%能在6分鐘內到場。



他說，近日網上除有人指消防處以消防車作掩護運載警員執法，前日在暴亂期間即發生暴徒截停趕赴執勤的消防車進行搜查事件，嚴重影響消防處救急扶危，消防處對網上謠傳發出嚴正澄清，該處絕無以消防車作掩護配合運載警員作拘捕行動，對截查及阻礙緊急車輛行為予以強烈譴責。