歐陽春：台灣的法治與英文的法學博士文憑

中評社香港10月22日電（作者 歐陽春）台灣領導人蔡英文曾誇下海口：“不要試圖挑戰台灣的民主法治，在這里，不容許這樣的事情發生。”然而，一個港男陳同佳事件，就讓台灣的法治現出原形，原來台灣的法治就如蔡英文的法學博士學位一樣是假的。



陳同佳去年二月在台灣殺死女友後逃回香港，逃避罪責，由此引發“蝴蝶效應”。在香港黑色暴亂愈演愈烈之際，因在香港境內洗錢罪名成立而被判入獄的陳同佳即將服刑完畢，他本人願意到台灣自首，承擔法律責任，港府也願意協助他去台灣，一宗悲劇有望迎來令人稍稍釋懷的結局。不料蔡英文政府突然變卦，不准陳同佳赴台灣之餘，更倒打一耙，指摘香港特區政府欲將陳同佳送往台灣受審是所謂“放棄責任，主動放棄司法管轄權且別有用心”。



台灣當局的變臉之快，簡直令人嘆為觀止。



當初向陳同佳發出通緝令，誓要將他追捕歸案的是台灣法務部，如今陳同佳自動投案，台灣法務部卻不准其入境；



當初港府建議修訂逃犯條例，與全球不同司法區展開個案合作，為遣送陳同佳去台灣創造條件，台灣法務部聲稱“樂觀其成”，甚至說“這肯定是一個進步的立法”，但幾個月後，這個“進步立法”變成了“送中惡法”；



香港反修例運動演變成顏色革命，港台司法互助功敗垂成，台灣當局出了大力。如今台灣當局又認為，港府不能將陳同佳送到台灣就了事，雙方需要以司法互助的方法引渡罪嫌。如此反口覆舌，根本就是強人所難。



傻子都看得出，台灣當局刁難香港，將一件事實確鑿、是非清楚的殺人案變成政治操作，實質就是為香港製造麻煩，妖魔化“一國兩制”，為蔡英文的選舉利益服務。學法律出身的蔡英文，心中沒有對法治的敬畏，只有政治私利。蔡英文的法學博士文憑是騙來的，台灣的民主法治一樣是騙人的。



台灣前領導人馬英九曾任台灣的法務部長，對蔡英文政府在陳同佳案上的表現感到羞恥，批評當局高喊主權，卻主動放棄司法權；重視選舉算計，更勝於人權保障與正義伸張。他呼籲讓陳同佳來台投案，還死者一個公道。



事實上，陳同佳殺人案發生在台灣，拋屍也在台灣，台灣掌握的證據足以起訴陳同佳，也因此發出通緝令。如今卻以種種藉口拒絕受理此案，到底“推卸責任，放棄司法管轄權且別有用心”是誰，不言而喻。



從選舉的角度看，陳同佳其實是蔡英文的大恩人。今年二月份殺人案發生時，蔡的民意支持度大幅落後於任何一位競爭對手，但隨著港府修例事件發酵，蔡英文政府趁機操作，抹黑“一國兩制”，支持港獨，煽動反中情緒，其支持度因此不斷走高，可見蔡英文不是“檢到槍”，而是“檢到了陳同佳”。僅憑這一點，蔡英文政府也應該鋪下腥紅地毯，熱烈歡迎陳同佳的赴台自首。