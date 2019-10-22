法庭准黃之鋒縮短宵禁時間

中評社香港10月22日電／據大公報報道，“香港眾志”黃之鋒、林朗彥和周庭因涉6月21日煽惑及包圍警察總部，早前已被起訴。三人為參選或為區議會選舉助選，昨到東區法院申請更改宵禁時間，獲法庭批准縮短。據知黃、林曾涉違反保釋條件，包括違反禁足案發現場一帶的命令及沒依時到警署報到，但主任裁判官錢禮未有追究，只警告各人必須遵守所有保釋條件了事。



黃之鋒、林朗彥及周庭被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織或參與未經集結等三罪，他們透過律師申請更改保釋條件，法庭遂開庭處理。裁判官聽取辯方陳詞後，批准三人在每晚12時至翌晨6時守宵禁，宵禁時間縮短了兩至五小時不等，其他保釋條件不變。



據了解，黃之鋒要求縮短宵禁是為了為區選拉票，而林、周則協助黃派傳單、擺街站等。但黃被傳媒拍攝到曾於10月5日踏足金鐘道，涉違反禁足令；他和林也曾涉一至兩次不依時到警署報到。據知控方只要求裁判官嚴正警告兩人，而兩人的律師已在庭上道歉。裁判官昨警告三名被告若再違反保釋條件，尤其是重要的禁足令，後果可包括收押看管，三名被告皆表示“明白”。



控罪指，黃之鋒、林朗彥、周庭三人於6月21日在金鐘夏愨道煽惑在場人士集結；另外黃及周亦被控同日在警察總部參與未經批准集結，以及黃在警察總部外組織未經批准集結。他們的案件將於11月8日再訊。案件編號：ESCC 2031／2019



（來源：文匯網）