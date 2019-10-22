質疑蔡捍衛什麼主權？呂秀蓮：別再相信謊言

呂秀蓮接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月22日電（記者 倪鴻祥）爭取2020參選連署的呂秀蓮今天中午出席能源座談會議後受訪表示，蔡英文一天到晚在喊說要捍衛台灣的“主權”與民主，但蔡執政3年到現在，從來只有閃避中國，好不容易有機會彰顯“主權”與司法正義退縮，卻用莫名其妙的理由逃避，怎麼這麼心虛？請大家嚴格檢驗誰才能捍衛台灣，請大家別再相信謊言了。



呂秀蓮上午出席在台北國際會議中心舉行的“永續能源之路高峰論壇”，馬英九與中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的“國政”顧問團總召集人、前“行政院長”張善政也一起出席座談，3人就能源政策的看法交換意見。中午休息時呂秀蓮回應媒體時事。



針對蔡英文講一堆理由拒絕香港凶嫌來台投案，呂秀蓮劈頭痛批蔡英文怎麼這麼心虛？妳捍衛過什麼主權？這叫懦弱的政府。



呂秀蓮表示，全案犯罪行為地在台北，如果不利用這機會彰顯“主權”、司法“主權”，外國人在台灣犯罪後回去難道司法就投降了嗎？



她強調，她沒有講錯話，要彰顯“主權"，好不容易有這個機會，怎麼就退縮了呢？蔡英文不是一天到晚在喊說要捍衛台灣的"主權"與民主嗎？蔡這樣不及格。



至於馬英九談此議題時，因為他有兩個女兒而哽咽。呂秀蓮說，當然了！她沒有情緒問題，外國人在台灣犯罪，蔡英文還要逃避司法責任，蔡說沒有互助條例，可是對方都願意把凶手交來審理的時候，用任何理由解釋，這叫懦弱的政府，沒有其他的理由，不要再相信她是捍衛“國家”的領導人。