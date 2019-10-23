台拒陳同佳入境　張建宗：勿讓政治凌駕公義

香港署理行政長官、政務司司長張建宗昨日會見傳媒（中評社 張心怡攝） 中評社香港10月23日電（記者 張心怡）台灣殺人案疑犯陳同佳涉及在港洗黑錢案，今日刑滿出獄，他有意到台灣投案自首，但台方表明拒絕他入境。香港署理行政長官、政務司司長張建宗昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，台灣的立場匪夷所思、令人費解。他希望台灣以理性態度實事求是、積極看待問題，不要將政治考慮凌駕於法治和公義之上。



張建宗提到，陳同佳是自願自首，亦要求港府協助，絕對不存在坊間或有些人所說的“被自首”，甚至說成是一個政治操作。“保安局於過去兩日已經先後發出兩個聲明，很清楚闡述政府在這方面的立場和看法，鋪陳了一些事實。”



“一個自首、自願回去台灣的人，有關方面應該要實時接收，這是一個符合常理、配合國際的做法，同時彰顯了公義和法治精神。”張建宗說，台灣方面就該案件對陳同佳已經發出為期三十年的通緝令，即現在仍然有效。在這個環境下，全世界慣常做法是如有通緝令都希望通緝犯能夠早日緝拿歸案、繩之於法、接受審訊，這也是通緝的目的。



對於台灣方面要求透過司法互助安排陳同佳返台，張建宗強調，香港是奉行“屬地原則”的普通法司法體系，即香港境內犯的全部或部分罪案行為在香港發生，才能夠在香港審。而陳同佳返回香港後，只在洗黑錢方面有足夠證據。



香港特區政府日前發表聲明指出，港方過去一直向台方明確表示，樂意提供合法可行的協助，以便台方調查相關案件。港方早於2018年3月主動派警務人員到台灣接觸當地刑事警察局人員，港方還就案情及證據與台灣士林地方檢察部門溝通。“如果在哪方面特區政府可以配合，我們一定會配合，但希望是在我們的能力範圍內能夠做到，不要強人所難。”張建宗表示，希望台灣方面能夠以理性態度實事求是、積極看待問題，不要將一個簡單問題複雜化，尤其是不要將一些政治考慮凌駕於法治和公義之上。



有記者問及陳同佳出獄後若改變想法不自首，特區政府會如何跟進處理？張建宗回應稱，陳同佳親自寫信給行政長官，要求行政長官協助，他既然已經作出這個決定，相信是很衷心。所以希望能夠早點讓他到台灣，以安撫死者家屬受重創的心靈，最重要是還死者一個公道。“相信這件事純粹是一件小事，不要變成一個政治大事，我覺得不值得。”

