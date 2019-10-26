社評：西方政治失靈　全球陷入“暴動”

智利首都聖地亞哥 中評社香港10月26日電（評論員 樂國平）發生在中國香港的暴亂，不僅將香港引以為傲的西式自由、法治顛覆殆盡，更是令香港意外成為全球的“暴動中心”，將“港式暴亂”傳導到了世界多國。西班牙、智利、厄瓜多爾、伊拉克、印尼、黎巴嫩都深受其害，加上歐洲本就政治混亂的英法，當今世界，除了霸主美國在拼命“維穩”外，似乎都陷入了強烈動蕩之中。



世界動蕩的原因屬於老生常談，貧富差距、貪污腐敗、年輕人看不到未來，以及各種民族宗教矛盾，這些問題古已有之，但在此前並沒有造成像如今這樣的嚴重暴力，特別是在西方國家，人們曾經相信，憑藉自由、民主、人權和法治的護航，一切問題都可以用和平的方式表達和解決。但如今，在“港式暴亂”的誘惑下，西方國家的年輕人和民粹分子不再滿足於和平手段，反而在製造暴力的過程中得到了極大快感，陷入癲狂。



這一輪暴動之中，破壞力最強的當屬西班牙、智利和伊拉克，這三個國家都是親美國家，無論是政府還是民眾，此前都深受美式政治的洗禮，推崇西方制度，並且這些國家的年輕人癡迷於西方的社交媒體。在暴動之中，他們與亂港分子在網路上串聯，互相交流暴力經驗，儼然形成了國際恐怖主義之勢。



不幸的是，面對這一輪全球民粹暴動，西方很多政客，或是由於自身認知的淺薄，或是由於不懷好意，竟然還將這些暴動視作“民主運動”、“天鵝絨革命”，無所不用其極地美化暴徒、醜化相關國家的軍警，甚至還煽風點火、助紂為虐，想當然地認為採取以鄰為壑的手段可以維護自身霸權，殊不知災難終會反噬到自己頭上。



充滿諷刺意味的是，今次的暴動發生地，絕大多數都位於“民主國家”和親美國家之中，動搖的恰恰是美國長期以來引以為豪，並且大肆推廣的美式民主制度。智利的暴動者呼籲親美的政府下台，並且將矛頭對準美國長期在拉美地區推銷的“新自由主義”制度；西班牙加泰羅尼亞的分離主義者對於美國和歐盟長期支持西班牙中央政府、打壓加泰獨立的政策不滿；厄瓜多爾左翼民眾對於現任政府“向右轉”的意識形態表示憤怒，對於現總統配合美國圍堵委內瑞拉、出賣阿桑奇的行為嗤之以鼻。也許這一輪全球暴動背後有美國某些部門的影子，但這些暴動摧毀的卻是美國的國際形象和價值觀輸出。

