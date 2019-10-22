文匯報：還我一張寧靜的課桌，可以嗎？

中評社香港10月22日電／據文匯報報道：連月來，在煽暴派的全力鼓吹下，全港暴力蔓延，政治事件不停牽連學校運作。原本寧靜平和的學術場所，淪為政治角力的“戰場”，前有香港中文大學校長段崇智向暴徒學生“跪低”，後有香港大學畢業生議會通過議案促林鄭月娥辭任校監，要求校長張翔與學生會面表態。被政治裹挾的校園，令不少想用功讀書的同學無辜受累，有人被迫停課，有人回不了家只能住在實驗室，甚至有海外學者取消來港交流的行程。“我只想好好完成學業，”有學生勇敢講出心聲，“請還我一張寧靜的課桌，請把安寧的學習環境還給我。”



學校裡時常有喊口號的人出沒、整整一周晚間課程停課......今年8月入讀香港教育大學碩士課程的張同學形容她近期的生活“總的來說就是一團亂。”10月以來，受暴力示威活動不斷升級的影響，遭嚴重破壞的港鐵需提早收車以便維修。“我們晚間的課程是9點半下課，之前港鐵提早到8點收車，學校就通知我們因為交通問題停課。”張同學說。



課程縮水“感覺敷衍了事”



近期港鐵收車時間調整至晚上10點，課程逐漸恢復，但校方將晚課下課時間提早到8點半，這意味著課程時間較正常情況縮水1小時。此前，張同學共被停課4次，有部分老師提供資料讓大家online reading，但張同學表示，很多同學對這一安排不甚滿意，“感覺敷衍了事。”



張同學透露，學校目前無固定組織負責這件事，受停課影響的學生主要以“自發”的方式與校方溝通。“大家先商量好較為一致的說法，再分別給學校發郵件。”經過一周的溝通，學校回覆稱可另行安排時間補課。



不過，由於張同學所在的大埔校區沒有空餘教室，補課地點被安排在教大將軍澳校區，補課將從10月21日開始進行。但此一解決方案遭部分Part Time同學反對，因校方安排的補課時間為白天，Part Time同學白天較忙，只有晚上時間較為充裕。對於是否能夠順利補到課，張同學稱自己還不清楚，“只能走一步看一步。”



按原定計劃，張同學11月底將跟隨學校項目到日本交流學習。她擔憂如果因停課問題得不到及時解決，造成課程整體延後，或導致自己無法如期參加交流項目，影響學分，屆時問題可能變得更加複雜。

