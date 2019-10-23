樂玉成：中國日益成為百年變局的定盤星

外交部副部長樂玉成出席第九屆北京香山論壇（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月22日電（中評社報道組）中國外交部副部長樂玉成22日在第九屆北京香山論壇“中華人民共和國成立70周年與世界和平發展”特別議題上的主旨發言。



以下為發言內容：



各位來賓，各位朋友，



很高興出席第九屆北京香山論壇，和各位故交新朋探討百年變局與國際安全。我謹代表外交部對論壇的成功舉辦表示熱烈祝賀。



中國人民剛剛慶祝了中華人民共和國成立70周年。70年來，中國人民戮力同心，艱苦奮鬥，用自己的勤勞、智慧、勇氣甚至犧牲取得了舉世矚目的偉大成就。回顧世界歷史，人類史上超大國家的發展振興是多麼艱難。在過去幾百年裡，世界曾數度經歷了百萬人口、千萬人口以及上億人口規模的大國崛起。但實現十多億人口這樣超大規模國家的現代化還史無前例，也一直被認為是難以想象的事情。但中國人民做到了。



我們在短短幾十年的時間裡完成了西方國家幾百年的工業化進程，並且迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。中國已經成為世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國、第二大外資目的地國，成為第一大商品消費國也已指日可待。中國人民的獲得感、幸福感和安全感從來沒有今天這麼多。中國已初步構建起世界上規模最大、覆蓋人口最多的教育、社保、醫療和基層民主體系。近14億人口不愁吃不愁穿，人均預期壽命從建國初的35歲提高到現在的77歲。我們成功使8億多人脫貧，對全球減貧事業的貢獻率達到70%以上，2020年中華民族將實現全面小康的千年夢想，在中國歷史上第一次徹底擺脫絕對貧困。



近年來，中國還多次被評為世界上最安全的國家之一。曾經有一位阿根廷的徒步愛好者用15個月的時間沿著長城從中國西部的嘉峪關走到東部的山海關，全程4000多公里。他告訴媒體，在這一年多時間裡，不管是在城市還是郊野，從來沒有遇到過搶劫、盜竊等任何危險的事情，所有中國人都非常熱情友好，並且臉上都洋溢著幸福。他由衷地感到，中國是世界上最穩定、最安全的國家。這位國際友人的親身體驗比任何文字都有說服力。經過70年的奮鬥，今日之中國，早已沒有戰亂，沒有動蕩，沒有饑餓，沒有難民。放眼神州大地，到處生機勃勃，充滿活力和希望。



70年來，中國人民通過艱辛探索和反覆實踐，找到了一條符合中國國情的發展道路，這就是中國特色社會主義道路。“道路千萬條，管用第一條”。中國奇跡不僅在於一個古老東方大國的振興，更在於一條全新發展道路的開創。中國道路好在哪裡？好就好在它堅持獨立自主，將掌握自己命運的基點放在自主自強上，不照搬別國模式，不依仗他國施舍；好就好在它堅持中國共產黨領導，充分發揮黨的總攬全局、協調各方的領導核心作用，凝聚國家和民族的最強力量；好就好在它堅持執政為民、問計於民，始終把人民對美好生活的向往作為奮鬥目標，並依靠人民創造歷史偉業；好就好在它堅持改革開放，不斷與時俱進地走創新之路，不斷通過開放合作與世界共同發展。



各位來賓，各位朋友，



隨著中國的快速發展，中國對世界的影響越來越大，而世界對中國的關注也與日俱增。在投向中國的目光裡，大多是讚賞、歡迎和肯定。也有人稱，中國的發展占了其他國家的便宜；還有人說，中國將來一定會“國強必霸”。事實究竟是什麼？我想借此機會給大家提供一些思考素材，希望有助於大家觀察中國的發展究竟給世界帶來了什麼。



中國為世界帶來的是和平與安全。建國70年來，中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占過別人的一寸土地。我們通過和平談判，同14個領國中的12個國家徹底解決了陸地邊界問題。在南海諸多島礁被周邊國家非法占據了幾十年的情況下，我們仍然始終堅持對話而非武力尋求解決。所有這些沒有一個其他大國能做到。去年，中國將“堅持和平發展道路”載入憲法，成為世界上唯一這麼做的國家。習近平主席也多次鄭重宣示，無論國際形勢如何變化，無論自身如何發展，中國永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。



中國在堅持自身和平安全的同時，還積極為維護世界和平穩定貢獻中國智慧、中國方案和中國力量。中國倡導的和平共處五項原則，已成為國際關係基本準則。中國提出的共建“人類命運共同體”等重要理念，日益得到國際社會廣泛認可。中國積極維護以聯合國為核心的國際秩序，已成為聯合國會費和維和經費的第二大承擔國，一直按時、足額繳納會費，從不賴賬、從不拖欠。中國設立的為期10年、總額10億美元的中國—聯合國和平與發展基金正為維護世界和平發展提供支持。截止去年底，中國累計參加24項聯合國維和行動，派出維和軍事人員3.9萬人，成為安理會五常中派出維和部隊人數最多的國家。中國簽署或加入了《不擴散核武器條約》等20多個多邊軍控、裁軍和防擴散條約。



鐵一般的事實說明，儘管中國的確是發展了，日子比過去好過了，但我們沒有給世界帶來任何威脅，製造任何麻煩，相反，由於中國的發展，世界變得更加和平、更加安全。



中國為世界帶來的是發展與機遇。中國為世界經濟發展作出了巨大貢獻，已成為全球經濟增長的主要動力。據IMF測算，2009年至2018年，中國對全球GDP增量的貢獻率高達34%。在應對1997年亞洲金融危機和2008年美國次貸危機引發的國際金融危機中，中國發揮了中流砥柱作用，避免世界經濟重蹈大蕭條覆轍。當前，在世界經濟發展不確定性不斷上升，下行壓力不斷加大背景下，中國經濟發展持續保持總體平穩、穩中有進的態勢，今年前三季度保持6%以上增長，這在世界主要經濟體中首屈一指。中國發展已然成為國際社會的信心之源。



中國的發展也給世界各國帶來了巨大的市場紅利。迄今，外國對華投資已累計超過2萬億美元，設立企業近100萬家，世界各國尤其是西方國家在中國發展這場史無前例的“盛宴”裡獲取了難以統計的豐厚利潤。據美國機構統計，即便在中美貿易摩擦的情況下，2018年97%的美國企業在中國仍然是盈利的，獲得利潤超過600億美元。今年1至7月，歐盟對華累計投資54億美元，同比增長18.3%，60%的歐盟企業將中國視為主要投資目的地。現如今，中國擁有近14億人口、9億勞動力、1.7億受過高等教育和擁有勞動技能的人才資源、1億多個市場主體，有全球最大規模的中等收入群體，民生改善、消費升級無不蘊含著巨大的市場需求。據估算，未來15年，中國市場還將進口30萬億美元商品和10萬億美元服務。這無疑將為世界發展帶來更大機遇。



中國為世界帶來的是開放與合作。改革開放40多年來，我們向世界張開雙臂，敞開大門。截止2018年，中國在全球已有230多個貿易夥伴，與24個國家或地區簽署了16個自由貿易協定。中國於2010年已履行完入世降稅承諾，目前關稅水平降至7.5%，低於絕大多數發展中國家。下一步，中國將進一步擴大開放力度，進一步自主降低關稅水平，全面取消外資准入負面清單之外的限制，創造更好的營商環境。不久前，中國政府宣布將於2020年全面取消外商在金融業投資股比，德國一家保險公司已經搶得頭籌，將成為首家在華落地的外資保險公司。下個月，中國將舉辦第二屆進口博覽會，目前有170多個國家（地區）的3000多家外商和40多萬採購商報名參加，規模超過第一屆。未來，中國開放的大門只會將越開越大，給世界各國提供更加廣闊的市場。



在中國文化的基因裡，從來不接受自私自利和唯利是圖，從來不追求什麼“利益至上”、“利益最大化”。相反，我們一貫奉行正確義利觀，主張義利兼顧，必要時舍利取義。70年來，中國共向166個國家和國際組織提供近4000億元人民幣援助，派遣60多萬名援助人員，為120多個發展中國家落實聯合國千年發展目標提供幫助。中國提出的“一帶一路”倡議已成為當今世界最受歡迎的公共產品和規模最大的合作平台，中國已經累計同160個國家和國際組織簽署了共建“一帶一路”的合作文件。據世界銀行今年6月發布的研究報告顯示，“一帶一路”倡議全面實施可使3200萬人擺脫中度貧困，使全球貿易增加6.2%，使沿線經濟體貿易增加9.7%，全球收入增加2.9%。中國還積極履行國際義務，維護並推動落實氣候變化《巴黎協定》，已提前落實《巴黎協定》相關承諾。





各位來賓，各位朋友，



當今世界正處於百年未有之大變局，所面臨機遇與挑戰前所未有。歷史早就告訴我們，單邊主義沒有出路，強權政治注定失敗，叢林法則更是文明的倒退。面對層出不窮的全球性問題和挑戰，沒有任何國家能夠獨善其身，也沒有哪個國家能夠包打天下。世界需要的是開放不是壁壘，是合作不是脫鈎，是新機遇不是新冷戰，是同舟共濟不是同室操戈。需要的是摒棄單邊、零和、結盟、對抗的舊安全觀，倡導並踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，這才是符合時代前進的正確方向。



作為國際社會的重要一員，中國將堅決倡導並踐行新安全觀。我們主張安全的不可分割性，要尊重和保障每一個國家的安全，統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，通過對話合作促進各國和本地區安全，將發展和安全並重，最終實現持久和平、普遍安全。



——我們將繼續堅決捍衛國家安全與核心利益。讓占世界1/5的中國老百姓過上安穩安心的好日子，本身就是中國對世界和平發展事業的重大貢獻。我們不覬覦別國的發展成果，也絕不允許別國破壞中國的穩定和安全，決不拿核心利益作交易。無論是在陸上，還是在海上，無論是在台灣、香港，還是在新疆、西藏，任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果。



——我們將繼續堅定維護多邊主義和國際法治。多邊主義是國際關係民主化的基石，是21世紀應對全球性挑戰的時代要求。我們將始終堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等，堅持共商共建共享的全球治理理念；始終維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序；始終維護二十國集團、世界貿易組織等多邊體系，加強上合組織、金磚機制等新興多邊機制，反對單邊主義、保護主義逆流。



——我們將繼續推動構建新型國際關係和人類命運共同體。各國都能夠在一個地球村和諧共生，是我們的共同理想。我們將始終堅持獨立自主的和平外交政策，堅持互利共贏的開放戰略，積極推進“一帶一路”高質量發展，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。



——我們將繼續積極推動和平解決地區和國際熱點問題。與國際社會一道，加強協調配合，攜手應對氣候變化、核擴散、恐怖主義、網絡信息安全、能源資源安全、重大資源災害等全球性問題，積極推動朝鮮半島、伊朗核、巴勒斯坦、敘利亞、阿富汗、若開邦等地區熱點問題的政治解決，堅持以和平謀合作、以合作促安全，堅持以和平方式解決爭端，維護亞太的長治久安與世界的安定繁榮。



各位來賓，各位朋友，



大家可能注意到，在中華人民共和國成立70周年的閱兵活動中，首次出現了戴著藍色UN頭盔的維和方隊。這些來自中國的和平衛士在世界各地化干戈為玉帛，變戰亂為希望。在黎巴嫩，他們創造了維和掃雷史上排除最重炸彈的新紀錄；在利比裡亞，他們冒著被病毒感染的風險，提前30多天完成中國援助的埃博拉診療中心修建任務；在馬里，他們邀請當地兒童走進維和營區，一起唱歌跳舞。維和是一面鏡子，映射出一個鮮活的事實：中國是和平的力量，中國越發展，世界越安全。



站在新的歷史起點，中國的承諾始終如一。我們將始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，為構建新型國際關係和人類命運共同體，為世界更加美好的明天作出應有努力！



謝謝大家！

