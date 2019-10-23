北京香山論壇：多國防長呼籲加強國際軍控

第四次全體會議“國際軍控體系與全球穩定”現場（中評社 李娜攝） 中評社北京10月23日電（中評社報道組）第九屆北京香山論壇22日舉行以“國際軍控體系與全球穩定”為題的第四次全體會議。中國國際戰略學會副會長、退役少將龔顯福主持會議。



哈薩克斯坦國防部長葉爾梅克·巴耶夫少將表示，哈薩克斯坦堅定支持和不擴散體系，建立有效的出口管控體系，有控制清單。我們倡導預防外交、調解和和平的解決爭端。我們再積極融入地區，保障亞洲安全。現在世界上有很多雙邊同盟，但都支離破碎，我們要對亞信改革，使其成為完善的地區組織。世界要做出決定，禁止在外太空和公海部署武器，國際需要達成有約束力的跳躍，禁止製造新型大規模殺傷性武器。國際社會要適應新形勢，調整國際裁軍體系。地區和全球的問題取決於我們的共同行動。



白俄羅斯國防部長安德烈·拉夫科夫中將表示，不同國家出現新的施壓措施，甚至有時體現為軍事上的恐嚇和逼迫。我們看到現在出現了新的武器種類，破壞了以往的戰略平衡。以前能夠避免核戰爭的手段現在失去效力，但是國際社會記得，達成這些軍控條約曾經花費了多少努力。如果我們現在要重新開始核談判，這條路是注定失敗的。可以說，國際軍控體系受到嚴重破壞。



韓國國防部副部長樸宰民表示，我們要建設和平穩定的環境。冷戰後，朝鮮半島依然持續對抗。朝鮮半島現在仍然有冷戰架構的參與，建立永久和平就要移除這樣的冷戰架構，更好的促進朝鮮半島和東亞鄰國的交流。朝美去年在河內進行會晤，我們希望不就的未來，朝鮮美國韓國的領導人之間的溝通對話能夠有更多的進展，也希望中國能給我們更多的支持。



古巴中部戰區司令安德烈斯·勞雷亞諾·岡薩雷斯·布裡托少將表示，所有軍備競賽都會演變成戰爭，當今任何一場戰爭都會變成人類的災難。美國作為世界上唯一兩次動用過核武器的國家，甚至將外太空和網絡空間進行軍事化，最近，美國政府還推出中導條約，讓國際軍控蒙上陰影。美國的好戰還影響到國際的多邊主義和裁軍，讓世界的和平與穩定陷入泥潭。



（中評社報道組：徐夢溪 郭至君 李娜 後援記者：沈而忱 實習記者：黃莎）



