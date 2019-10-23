徐天昊答中評：香山論壇三大成果

第九屆北京香山論壇常務副秘書長徐天昊接受中評社採訪（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月23日電（記者 徐夢溪） 第九屆北京香山論壇常務副秘書長徐天昊少將22日接受中評社採訪，回應了有關本屆論壇成效、官方代表團規格提高、中美關係等問題，分享了對未來香山論壇舉辦的期待。



中評社：第九屆北京香山論壇落幕，取得了哪些成果？



徐天昊：第一是形成了共識。對於亞太地區的安全，無論大國、小國都發表了自己的需求。第二是收獲了友誼。有些老代表從第一屆香山論壇一直參加到現在，當然也有很多的新朋友，這些代表頻繁地交流，結下了友誼。第三，收獲了未來。北京香山論壇開放、包容、互建、合作的精神，成為我們進一步辦好香山論壇的一個重要指針。軍委許其亮副主席和魏鳳和部長都把北京香山論壇定位為我國在防務領域內的高端論壇，我們也希望把香山論壇舉辦成在國際防務領域中一個有重要話語權，和有影響力的論壇。所以，在今後，我們還要進一步堅持香山論壇的特色和精神，把論壇進一步辦好，讓中國軍人和中國對亞太和世界和平的做出重要貢獻。



中評社：這一次香山論壇參會代表團的規格非常高，比如說首次邀請到了俄羅斯的國防部長，而且俄羅斯的官方代表團是所有代表團中是規模最大的，請問您對此怎麼看？



徐天昊：中俄兩國是友好的合作鄰邦，這次紹伊古大將親自率團，體現了俄羅斯對中俄兩軍友好關係的重視，也是對北京香山論壇的重大支持，在這一點上我們非常感謝。中俄兩軍對世界的安全防務領域中起到了重要的作用，我們有很好的歷史淵源，也有面向未來的更好的合作機制，希望能通過論壇保持並進一步發揚下去。



中評社：我們注意到這一次美方的官方代表團也遠超去年的規模，在規格上也有很大的提升，您怎麼看美方代表團這次的提升？



徐天昊：這體現了大國對論壇的高度重視，以及中國在發展中國家當中的地位和作用。我們注意到美國在這次論壇當中，首次派出了官團背景的代表，並且也有很多觀察員參加了各種分論壇。美國的國防部長助理幫辦也在我們的分論壇上發表了精彩的演講，我們對此都表示歡迎，在中美兩國、兩軍的交流當中，這種廣泛的合作和交流不僅是必須的，而且是非常重要的。

