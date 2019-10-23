兩岸學者議把握時代機遇 謀和平發展

台灣競爭力論壇學會理事長龐建國（中評社 張爽攝） 中評社杭州10月23日電（記者 張爽）第六屆兩岸智庫學術論壇10月22日進行主題發言，兩岸學者從政治、經濟、媒體等角度發表觀點。與會學者認為，只要大陸方面堅持走“深化兩岸融合發展”的道路，兩岸和平統一的推移力道將會日益增強，兩岸和平統一的客觀形勢將日趨鞏固。上海國際問題研究院特聘研究員、華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷任主持人。



台灣競爭力論壇學會理事長龐建國表示，2019年1月2日，中共中央總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，發表了以《為實現民族偉大復興推進祖國和平統一而共同奮鬥》為題的講話，講話中明確提出“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”的重大政策主張。在可見的未來，此一政策指示顯然將成為大陸方面處理兩岸關係的主旋律。



龐建國說，可以想象得到的是，由於台灣方面較為複雜的政治生態，再加上美中對抗的形勢可能常態化，兩岸融合發展的推動必然會遭遇到不少阻礙。不過，他認為，如果把視野放大，從全球化、區域經濟一體化、和兩岸消長趨勢的脈絡來觀察兩岸融合發展的前景，我們可以很肯定地說，“深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎”的政策主張，不僅是主觀上應然的期待，也是客觀上必然的趨勢。也就是說，只要大陸方面堅持走“深化兩岸融合發展”的道路，兩岸和平統一的推移力道將會日益增強，兩岸和平統一的客觀形勢將日趨鞏固。



中國國際稅收研究會副會長兼秘書長劉磊表示，《兩岸稅收協議》從簽署到現在，四年多時間已經忽忽而逝。但由於種種原因，該協議仍沒有生效執行。兩岸之間以億元計的貿易、投資額每天都在發生，卻不能享受《兩岸稅收協議》帶來的優惠稅收待遇。大陸方面以犧牲己方稅收利益的代價，換取台商負擔的減輕、台灣地區更大發展的努力，尚不能轉化成實實在在的好處。這對於兩岸跨境納稅人，對於台灣地區的長遠發展，無疑是一大損失。展望明天，讓我們共同期待，以促進《兩岸稅收協議》生效執行為契機，加強兩岸稅收合作，促進兩岸融合發展。



南開大學台灣研究中心主任、中華兩岸新時代交流協會理事長黃清賢表示，兩岸關係近來出現了波濤汹湧、風險陡增的動蕩時期，除了2020年的台灣大選可能激化理盲、民粹的主權意識矛盾，中美貿易摩擦、圍堵中國大陸崛起的冷戰思維，正在強化危險的台灣牌使用；加上兩岸公部門齟齬所造成政策緊縮，以及台灣出現修正國安五法，還要增修中共代理人法等侵害人權行為，使得兩岸面臨了1996年、2004年以來的重大危機氛圍。



“當然，現在的內外環境不可同日而語，包括兩岸政經實力對比已不同、經貿人員互動質量也不同。”黃清賢說，但不容諱言，在當今的險峻環境下，兩岸和平發展，進而與在台民眾融合發展的政策，受到了很大的阻礙；更不用說在台灣已經被高度污名化的一國兩制，在香港反送中或反逃犯條例爆發抗爭的當下，難於現階段推動“台灣方案”的政治進程。



黃清賢表示，穩定兩岸和平環境，增進兩岸人民福祉的目標不應改變，也不該停止，因此他將適合當代潮流，也符合兩岸現在趨勢的公共治理概念，引進討論；也就是在兩岸公部門關係停止且倒退，但兩岸交流的市民社會力量仍然暢旺時，透過多元行為主體達到共同目標的公共治理概念，充分應用中國大陸成果傑出的公共治理模式，為現階段的兩岸融合發展推進，進而對於兩制“台灣方案”的探索，找尋新思路。



中國國際電視台主持人田薇表示，事情有沒有講清楚，背景有沒有說明白，分析符不符合邏輯，答案有沒有考慮多方的語境和不同的理解，都是媒體人應該思考的問題。在有關兩岸的報道中，這些也是我們應該做到的。

