韓流2.0起風？紀俊臣：庶民經濟壓不下去

紀俊臣。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月23日電（記者 黃文杰）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜16日起請假拼大選，由南往北掀起一股韓流2．0，私立銘傳大學教授兼社會科學院院長紀俊臣接受中評社訪問表示，現在又看到一群人又跟著禿子跑，庶民經濟根本壓不下去，超越民進黨想像。民調輸對手，只是民調容易“被製造”出來，重點是，政治是“勢”起來就擋不住。大家覺得會贏，人就會靠過來。



他建議國民黨應該多做球給韓國瑜，韓做球給“立委”參選人，整個國民黨聲勢就起來了。



紀俊臣，政治大學政治研究所法學博士，台灣經濟科技發展研究院總院長、傑出企業管理人協會理事長、觀光學會理事長、現任銘傳大學教授兼社會科學院院長，十月剛當選競爭力論壇理事長，研究專長：公共行政，法制作業，立法技術，地方政府與政治，市政管理與計劃，公務管理與政策，觀光政策與法規。



中評社問，韓國瑜從16日開始請假，全力拼大選，從台灣最南端的屏東開始起跑，一路往北走，在民進黨執政的屏東與台南，都掀起一股熱潮，怎樣看這波“韓流2．0”？



紀俊臣說，從2018年選高雄市長以來，到現在韓國瑜也沒有失敗呀，或許認為，韓民調輸蔡英文，但是民調容易“被製造”出來，只要問幾個怪題目，好比“你不贊成嗎”？答案就不一樣？重點是，全台有多少人接過民調電話？韓現在問題是故意被栽贓，故意被歪曲事實，造成民眾錯誤印象。



他解釋，以“愛情摩天輪”為例，不可能花三天兩夜就蓋起來，怎麼說韓國瑜沒有兌現政策？從地點選擇、土地變更到發包，都要花時間與花錢。



被問到，韓最被詬病不就是“落跑市長”？



紀俊臣說，韓國瑜請假參選根本不是問題，就是等待旋風，韓流吹到哪裡，有誰知道呢？政治這種東西，是有“勢”起來就擋不住，民進黨批評“落跑市長”，故意灌水，講多了、人聽進去、這是害人。



他說，當韓國瑜開始請假拼大選，就會看到，話語權已經掌握在韓國瑜身上，韓一直推政策，讓基層有思考空間，以前認為他是草包，沒有什麼牛肉，現在民進黨對韓國瑜提出的政策，批評“信口雌黃”，這表示什麼？已經警覺到韓的政策確實“有料”，如果民進黨認為不會構成威脅，不是這樣的批評。



紀俊臣也觀察，韓國瑜展開傾聽之旅，讓更多庶民，對於民進黨那種醜陋看不下去，民進黨也看出來，韓國瑜最後聲勢可能超乎想像，所以把韓的民調一直拉低剩下20幾趴，給大家認為“沒希望”當選。沒想到，現在又看到一群人又跟著禿子跑，庶民經濟根本壓不下去，超越民進黨想像。



他提醒，學者本身沒有政黨立場，但是觀察社會現象，也要提出反思，好比“知識藍”與“經濟藍”，這樣的分類，其實會有問題，也很可怕。



紀俊臣說，自認是知識藍的“知識”，到底是什麼？嚴格說來只有專業，不然會陷入，只有你有知識，我沒有知識？不要以為農夫就是草包，我們不懂的事情太多了，要謙虛。另外，經濟藍的“經濟”，到底要有多少鈔票？擁有幾千萬又算什麼？心態要調整，不要製造階級對立。



他建議，國民黨2020要重返執政，就要盡量做球給韓國瑜，韓再做球給“立委”參選人，整個國民黨自然而然就起來了，接著11月左右，韓輪流到各區跟“立委”參選人在聯合造勢，大家覺得會贏，人就會靠過來。如果認為會輸，這張票不會投給你，誰要投票給會輸的人？氣勢很重要。



被問到國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜取消11月訪美行程，是否不利於大選？



紀俊臣分析，韓沒有出訪美國，“成功一半”，因為兩岸壓力能夠減輕很多。



被問到綠營譏諷韓如果訪美，可能說錯話，反倒不利於選情？



紀俊臣說，韓國瑜之前到美國，說了“國防靠美國”，光這句話就讓美國聽了很爽，怎麼會說錯話呢？



他倒是認為，比較麻煩的是，蔡英文以為韓取消訪美，等於只有蔡可以打“美國牌”，但是中美雙方現在正在溝通中美貿易戰，中美雙方不會鬧僵。



被問到，國民黨高層都歸隊了嗎？看到馬英九、韓國瑜、吳敦義相互擁抱，象徵團结擁抱，展現國民黨勝選氣勢？



“這當然不夠”，紀俊臣說，這些高層可以影響只有他們自己手上那張選票，是要讓基層認為韓國瑜有當選希望，讓那些本來摇擺不定的人，認為韓國瑜是“大有可為”。