中評關注：韓流效應？民進黨地方隱憂乍現

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2020參選人韓國瑜、高雄市長16日起開始跑選舉行程，從屏東出發，一路經過台南、嘉義等地，所到之處人潮洶湧，似有掀起“韓流2.0”的味道，這些傳統深綠板塊開始翻轉了嗎？韓國瑜傾聽之旅24、25日回娘家雲林造勢，巧合的是雲林縣議會副議長蘇俊豪22日發聲明退出民進黨、辭雲林縣2020蔡英文暨“立委”聯合競選總部總督導，震撼地方政壇，也讓民進黨地方選情的隱憂乍現。



民進黨內初選的裂痕，在前“行政院長”賴清德訪美全力替蔡英文拉票後，黨內高層團結似無疑慮了，儘管蔡英文連任副手人選的爭奪戰，開始慢慢發酵成前後任“行政院長”的賴蘇之爭，但黨內高層極有共識的只在檯面下運作，不撕破“檯面上的和諧”。反觀民進黨地方選情，韓國瑜所到之處都掀起人潮，更不用說這些地方是深綠地盤，再加上蘇俊豪地退黨，民進黨中南部地方選情似乎開始被韓撬開、鬆動了。



雲林縣過往被視為墨綠、民進黨的大票倉，民進黨2008年兵敗如山倒時，也是雲林成為前線守住了中南部，蔡英文2012（55.81%）、2016（63.41%）大選時，雲林得票率也都非常高；而在蘇俊豪的聲明中，也點出“民進黨執政主張同婚立法、一例一休、年金改革溯及既往、老舊柴油車汰換、蒜頭大量進口多項政策，都忽略基層人民真實感受”的隱憂，而這些恐也是民進黨在中南部各縣市地方上還未引爆的難題。



蘇俊豪選擇在韓國瑜回雲林造勢前退黨，時機十分巧合，而蘇家兩代三人都在中南部從政，蘇俊豪的父親蘇金煌為國民黨籍雲林縣前議長蘇金煌，而蘇金煌曾在韓國瑜6月於雲林造勢時上台致詞挺韓，稱“韓國瑜是正港雲林女婿，若韓當選2020肯定翻轉台灣帶動新氣象”，再加上胞弟蘇澤峰是民進黨籍嘉義市副議長，韓國瑜22日就在嘉義造勢，蘇俊豪退出民進黨後也坦言，“如果韓國瑜提出的政策是符合人民需求，不排除支持”，釋放出的訊息恐怕就是韓所掀起的民意，會是相挺與否的觀察點，地方上會否串連挺韓，成為焦點。



韓國瑜複製去年高雄市長逆轉勝的“農民起義”，從南部、地方掀起的這波“韓流2.0”，再加上台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近期狂挖角民進黨背景的地方人士，改穿民眾黨戰袍參選2020“立委”，韓、柯兩人方式雖不同，但都讓民進黨的隱憂慢慢乍現，綠營又該如何防範、破解，成為觀察焦點。