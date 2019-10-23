孫亞夫答中評：兩岸正經歷干涉與反干涉較量

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫（中評社 張爽攝） 中評社杭州10月23日電（記者 張爽）海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫22日在出席第六屆兩岸智庫學術論壇時對中評社表示，台海局勢趨於複雜嚴峻，兩岸關係正在經歷一場較量。兩岸之間堅持和衝撞“一個中國原則”、反對和圖謀“台獨”、推動和阻撓和平發展的較量一直在繼續。2019年較以往更突出的是干涉和反干涉的較量，這是因為美國從各個方面包括利用台灣問題加緊對大陸進行打壓，加劇了這一較量。



孫亞夫說，最後形勢如何，取決於較量的結果，但這是一個長期的過程。兩岸關係有很複雜的一面，從大陸角度來講，大陸的老百姓都希望兩岸關係發展，最後走向和平統一；台灣老百姓的心態則比較複雜，一方面希望兩岸關係改善和發展，希望兩岸交流合作能給他們帶來利益，他們也反對“台獨”，不希望因“台獨”引起戰爭，但另外一方面他們又對大陸有誤解、對和平統一有顧慮。從李登輝開始，台灣分裂勢力推動去中國化，“台獨”教育、“台獨”史觀的傳播對台灣社會產生了很大影響，這也使得他們對兩岸關係有了另一種看法。



孫亞夫表示，推動兩岸關係發展還要做很多工作，爭取更多台灣民眾參與到兩岸交流合作中來，兩岸同胞能夠共同推動兩岸關係和平發展，共同推進祖國和平統一進程。



孫亞夫對中評社說，近兩三年，兩岸關係和平發展受到衝擊，“台獨”活動猖獗，我們一直秉持的觀點是：我們堅決反對任何形式的“台獨”行徑，堅持“一個中國”原則和“九二共識”，同時也要繼續促進兩岸各領域民間交流合作。民間交流合作包括各方面的交流，學術交流合作是其中之一。“根據我的觀察，從1987年兩岸隔絕狀態結束以來，在學術交流領域慢慢地出現一種形勢，就是專門針對兩岸關係的研究或看法進行交流，例如自1991年舉辦的海峽兩岸關係研討會，今年已經是第28屆。”



孫亞夫表示，近幾年慢慢產生的兩岸智庫交流，實際是把針對兩岸關係研究的交流再向前推進一步，比如今天的會議已經是第六屆兩岸智庫交流。智庫和其它形式的交流不同，它本身集中了一批優秀學者，針對經濟社會發展、政治軍事等各方問題進行長期跟蹤，提出自己的建議供決策者參考，還會觀察建議的執行情況並反饋給決策者，所以智庫的研究對於某一問題的觀察更系統、更全面深入，智庫交流也應運而生。



孫亞夫說，長期來看，兩岸智庫交流的作用是很大的，一方面會推動兩岸研究，而且會為兩岸關係中一些重大問題提出解決辦法，有些在推動兩岸關係的實踐當中起到了很大作用。“我認為兩岸智庫交流對推動兩岸學者的了解、推動兩岸關係研究乃至對推動兩岸關係本身都產生了很大作用。”

