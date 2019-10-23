中評分析：罕見 美軍方為何釋放緩和信號？

美國助理國防部長幫辦施燦德21日作為發言嘉賓出席第九屆北京香山論壇。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月23日電（記者 徐夢溪）美國助理國防部長幫辦施燦德21日作為發言嘉賓出席第九屆北京香山論壇，期間就中美關係表態時指出，美國不想讓中美兩國分治或脫鈎，而是共同努力解決問題，深化關係。筆者認為，施燦德代表美國官方出席論壇，這樣的發言展現了友好姿態，實際上，美國方面也擔憂中美關係出現最壞的結果，中美雙方都在努力鞏固擴大合作，尤其在軍事防務方面，保障中美關係能“鬥而不破”。



20日至22日，美國派出20人的官方代表團赴北京參加第九屆北京香山論壇，一躍成為本屆北京香山論壇中人數最多的官方代表團之一，遠超之前的規模。美國雖然每年都派員參加論壇，但規格和規模一直都不高，2018年，美國僅派出了由美國國防大學聯合部隊參謀學院院長歐文·劉易斯帶領的6人官方代表團。



“防長親自決定讓我參加這個會議，讓我們可以談美國關於印太地區的觀點。”施燦德21日下午受邀出席了以“亞太安全構架”為主題的分論壇，在發言一開始就透露了被安排參會的過程。據悉，美國助理國防部長幫辦專門負責中國事務，是五角大樓新成立的部門。而筆者注意到，這一場分論壇開場前幾分鐘，會場內已座無虛席。



隨後，施燦德面向與會者們說：“我也對新的範式感興趣，比如習主席在信中提到的新安全架構，以及魏鳳和將軍談到的新型亞太夥伴關係，這些我也希望進一步了解”。



施燦德發言中重點闡述美國的印太戰略，除此外，他兩次主動談到中美關係。一次是有關中美“脫鈎”的爭論。他表示，美國確實不認為新興國家的崛起必然帶來對抗。我們也在努力讓兩國關係更加長期和穩定，我們不想讓中美兩國分治或脫鈎。對雙方來說，最重要的是鞏固雙邊關係，加深理解，危機溝通，我們的目的不是脫鈎，而是共同努力解決問題，深化關係。另一次是有關中美間“選邊站”，他表示，美國和中國的競爭不代表對抗，我們也不希望任何國家在中美之間選邊站，我們依舊致力於和中國推動建立建設性的關係，來實現共贏，從而有利於全世界。



施燦德這一番表態展現了友好的姿態，被評價是為緊張的中美關係釋放了緩和信號。其實不僅是施燦德的表態，美官方這次以積極姿態參與這一中國主場的防務安全對話平台，已經說明了美國態度的轉變。對此，作為主辦方成員的第九屆北京香山論壇常務副秘書長徐天昊少將表示“歡迎”，他認為美方“發表了很好的演講”，“這種廣泛的交流是必要的”。



事實上，穩定中美兩軍關係已經成為中美的共識。今年6月，中國國防部長魏鳳和率隊赴新加坡出席香格里拉對話會，這是中國防長時隔八年再次出席該會議。期間，他同時任美國防長沙納漢舉行雙邊會晤。而沙納漢在香會發言時也改變了過去美國公開指責中國的調子。時間再往前推，2018年，魏鳳和時任美國防長馬蒂斯半年內舉行了三次會晤，這樣密集的會晤十分罕見。



中美競爭無法避免，於是兩軍互拋“橄欖枝”希望成為競爭加築一層保障。中國力量持續上升，不得不同美國的遍及全球的利益發生碰撞，並且競爭面在不斷擴大。目前，兩國都希望將競爭限制在經濟領域，不希望經貿關係的下滑導致中美軍事關係出現問題，這也是中美防務部門從加大互訪到在國際平台上積極展現友好姿態的原因。否則，如果兩軍關係不好，不僅是中美不願見到，對其他國家也是一個噩耗。



然而，中美都希望“鬥而不破”，就需要雙方作出實際行動，避免軍事衝突風險的升高。筆者注意到，本屆北京香山論壇上，不少專家表達了對台灣問題和南海問題發展為中美地區衝突的擔憂。實際上，美國軍艦和軍機在南海頻繁出現，本身就提高了衝突的可能性，而美國出台各種法案同台灣加強關係以及不斷對台軍售又一直在消磨中國的忍耐力。溝通對話能夠增進兩軍互信，避免誤判，但如果在關鍵問題上不斷越軌，卻是另一番考驗。



好在，保持對話溝通順暢是防範衝突的首要環節。回看本屆北京香山論壇，這一平台正在開始發揮推動大國和中小國家對話和務實合作的作用。本屆論壇與會的規格和規模達到史上最高，除美國外，俄羅爾斯首次派出國防部長與會，朝鮮官方代表團連續第二年參會並做大會發言，各方紛紛就亞太安全和維護地區和平開誠布公，提出建言。正如施燦德在發言中表示，美方希望中國能夠在這些安全防務論壇中發揮積極作用，這也是國際各方的期望，中國正在構築對話平台，為凝聚和平力量發揮更大作用。