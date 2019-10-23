紀俊臣勸宋楚瑜　不要再選了

紀俊臣。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月23日電（記者 黃文杰）針對第三勢力能否在2020取得表現機會，私立銘傳大學教授兼社會科學院院長紀俊臣接受中評社訪問認為，呂秀蓮如果連署通過，會成為關鍵影響力。他也建議親民黨主席宋楚瑜2020別再選了，再選會讓人覺得“大勢已去”。



紀俊臣，政治大學政治研究所法學博士，現任銘傳大學教授兼社會科學院院長，十月剛當選台灣競爭力論壇理事長。研究專長：公共行政、法制作業、立法技術、地方政府與政治。市政管理與計劃、公務管理與政策、觀光政策與法規。



中評社問，2020獨立參選人連署將在11月2日截止，目前檯面上主要有喜樂島呂秀蓮、新黨楊世光，親民黨可以自己提2020人選，怎樣看藍綠對決之外的第三勢力？



紀俊臣告訴中評社，真正具有關鍵的影響力是在呂秀蓮身上，如果連署過關，拿到28萬張的連署書，正式登記參選，估計呂可以拿到5％選票，呂跟2000年獨立參選的許信良不同，一來呂擔任過副手，有豐富的資歷，加上辯論頭頭是道，用英文講就用英文講，屆時最後政見辯論會，肯定會掀起話題，不要以為呂秀蓮沒有選票。



他也建議親民黨主席宋楚瑜，還是不要參選2020，如果宋最後出馬，第五度參與大選，會讓人家覺得宋楚瑜“大勢已去”，花錢又選不上。