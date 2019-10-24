閻學通對話米爾斯海默　美霸權為何終結？

芝加哥大學政治學教授米爾斯海默與清華大學國際關係院長閻學通在清華大學舉行了一場別開生面的辯論。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月24日電（記者 徐夢溪）10月17日晚，芝加哥大學政治學教授米爾斯海默與清華大學國際關係院長閻學通在清華大學舉行了一場別開生面的辯論，從外交政策的制定、自由主義霸權終結的原因談到中美關係和危機管理，兩人進行了一場巔峰對話。



兩位知名學者的辯論會現場座無虛席，許多觀眾乾脆席地而坐以便聽講，場外，眾多受限於會場空間無法入場的觀眾流連不願離去。



兩位主角——米爾斯海默是進攻性現實主義知名學者，同時也是“中國威脅論”的代言人；閻學通是道義現實主義知名學者，早在1993年就曾撰文駁斥“中國威脅論”。兩人曾在2013年就國際局勢和中美關係展開首次辯論。



辯論會開始，米爾斯海默首先發言。他梳理了美國實行自由主義外交政策和失敗的原因，闡述了自由主義霸權為何終結。他提出，美國奉行的自由主義外交政策在民族主義和現實主義的雙重夾擊下宣告失敗。隨著中國崛起和俄羅斯復興，世界格局經歷了單極世界向多極世界的轉變，當我們進入多極世界，所有的強國都會遵循現實主義，理想主義只有在單極格局中適用，這是自由主義霸權終結的一個重要原因。另外，特朗普入主白宮是自由主義霸權終結的另一個重要原因和標誌，但我們不能過分高估特朗普對國際格局變遷的影響力。



而閻學通提出，美國自由主義霸權終結的原因，不在於世界格局的變化。深入探討這個問題，世界格局的變化是由於中國的崛起，中國崛起的原因在於國力增強，而中國國力增強從改革開放開始，這意味著，不同的政治領導力或改革的能力決定了一個國家會變得更強還是更弱。在他看來，相比較歷屆總統，至少目前來看，特朗普導致美國領導力快速下降。



談到管理中美關係，閻學通表示，中美競爭會成為世界的主要問題，這會對國際政治產生重要影響。他建議要在承認競爭是中美關係核心，在此基礎上爭取解決問題。中美需要在了解彼此的利益得失的同時，清楚彼此對損失的寬容度，以防衝突發生。



米爾斯海默回應認為領導力確實有影響力，但沒有那麼重要，關鍵在於世界上的力量平衡。在他看來，特朗普是否連任，對中美關係影響不大。他認同中國崛起過程中，領導者政治領導力的重要性，但也指出，在討論國際政治，把國家看做主體時，國家是一個“黑箱子”，中國這個“黑箱子”和美國“黑箱子”沒有太大的差別，中美外交政策的目標一致，領導力因素影響較小。



對此，閻學通回應，基於米爾斯海默提到的國際政治權力結構，在同一個結構中，不同的領導者會採取不同的政策來面對同樣的情況和追求同樣的國家利益。他同意無論美國選出哪一位領導人，中美關係都會更加緊張，但不同的領導者會選擇不同的策略，比如特朗普傾向於使用經濟策略。他進一步提出，奧巴馬和特朗普是在一日內交接的，但是單極世界向多極世界的轉變早已經發生，所以我們不能得出特朗普入主後，白宮對華政策的突然變化是由世界格局變化驅動的結論。



米爾斯海默隨後請閻學通對中美兩國的現任領導者類型做比較。



閻學通表示，我們所談論的政治領導，不僅僅是不同國家間的領導類型，還有同一個國家不同階段領導類型的不同。有時候，不同的國家還有相似的領導類型。談到中美兩國領導人，兩人有相同點，即在政策選擇方面，無論特朗普還是習近平，都不希望通過戰爭的方式解決衝突，現在，雙方都試圖消除用軍事手段解決貿易戰的可能。

