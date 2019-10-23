中國是否能和平崛起？米爾斯海默詳析

約翰·米爾斯海默在中國人民大學舉行講座。（中評社 葉文茜攝） 中評社北京10月23日電（記者 海涵 實習記者 葉文茜）作為“進攻性現實主義”國際關係理論的創造者，米爾斯海默曾著有《大國政治的悲劇》一書。在該書中，他曾就崛起大國以及大國之間如何互動表達看法，認為“大國注定會進行激烈的競爭以謀求安全”。他表示， “大國政治的悲劇”是一個現實主義的、非常悲傷的看法。過去國際關係的演變是一個悲劇且令人沮喪的故事。同時他認為，“中國和美國是無法避免大國政治的悲劇的，也就是說中國是沒有辦法和平崛起的。”



米爾斯海默此次來華在多個高校進行了講座，通過理論與現實兩個方面去說明自己關於中國崛起觀點的合理性。但最後他依然誠摯地希望“中國崛起屬於其理論的25%的錯誤情況之內。”



“中國能不能和平崛起”，這是當前備受熱議的一個話題。在中國崛起的同時中美兩國能夠合作嗎？或者是中國注定就是會和一個充滿敵意的美國進行一種充滿悲劇色彩的安全競爭呢？



米爾斯海默認為，要回答這個問題，要先回答兩個很大的子問題，即：中國是否會崛起？以及，中國能不能和平崛起？



米爾斯海默在這裡假設中國是會崛起的，在此基礎上，要去回答“中國能不能和平崛起”需要一個理論的支撐。“我們對未來其實是沒有什麼可以掌握的事實的，因為未來還沒有到來。所以，我們需要一個理論去解釋大國之間的互動，並進而去回答中國是否能和平崛起的問題。”



米爾斯海默介紹了其大國政治的理論。該理論基於五個對於世界最基本的假設，得到了三種類型的行為，並提出了大國的兩個終極目標。



米爾斯海默的五個基本假設分別是：第一，這些國家是國際政治體系當中的主要角色，這個體系是無政府狀態的；第二，所有的國家都有一些進攻性的軍事力量；第三，沒有一個國家可以特別清晰、明確的知道其他國家的目的是什麼；第四，生存下來，這是國家的主要目標；第五，國家都是理性的參與者。



“上述這五個假設從其自身來講都是不具有爭議性的，”米爾斯海默表示，但是將其放在一起，有時候就會出現困難，從中可以得出三種行為：其一，國家互相害怕擔心彼此；其二，國家明白必須要自己幫助自己；其三，國家希望變得強大。



基於上述分析，米爾斯海默進一步提出大國的兩個終極目標：一是，希望成為一個地區的霸權國；二是，確保所在地區沒有其他霸權。

