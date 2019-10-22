國民黨不分區名單　11／18核定公布

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨預計明天在中常會上通過不分區“立委”提名作業細則和時程，黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天下午和媒體茶敘時公布相關草案，經受理各方推薦後，將在11月16日召開中央委員會對被提名人個別行使同意權，11月18日正式由黨主席吳敦義核定名單後公布。



杜建德強調，國民黨一定會提名足額34席不分區名單，至於目標是政黨得票愈高愈好，不分區名單就會愈多，而國民黨此次“立委”要過半，絕對要往吳敦義交付的60席目標邁進。



杜建德和文傳會主委程美華今天下午在國民黨中央黨部媒體中心和媒體茶敘，公布不分區“立委”提名作業細則和時程草案。



依該草案的提名作業時程，明天提報中常會通過後，10月24到25日將函請中央評議委員、中央委員、各縣市黨部、中央各級單位推薦名單；10月28日到11月08日組發會受理推薦或登記；11月9日到11月11日組發會彙整各界推薦名單，進行有關查核，包括黨籍、黨權、是否有黨紀處分、黨內表現。



11月11日至13日，召開提名審查小組與提名審核委員會作提名人選各項審查工作，13日一併將排名順序提報中常會；14日印製提名人簡介送到全體中央委員，16日在黨中央12樓召開中央委員會會議，對被提名人個別行使同意權工作，18日之前，按照順序報請黨主席核定。



至於在之前全代會上，有中央委員反應應將不分區“立委”名單同意權改成不同意權，此次沒考慮修改？



杜建德說，中央委員有210名，經過嚴密推薦程序推選出的不分區“立委”名單，都是黨內優秀同志，推薦名單都有代表性、功能性、均衡性，因此沿襲過去，名單中有候選人同意票未超過半數，才會更改名單的規則。