國民黨：吳敦義不分區排名在專業名單之後

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 杜建德與媒體茶敘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會明天將通過不分區“立委”提名辦法，針對外界關注黨主席吳敦義是否列名在不分區名單內，黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天表示，吳列入是政治組考量，名次他不敢論斷，但絕對在專業名單考量之後。



至於國民黨2020參選人韓國瑜針對不分區“立委”提名有無推薦名單？杜建德說，韓國瑜絕對跟黨中央站在一起，韓會專心競選，不會自己推薦名單。



外傳吳敦義將自列不分區“立委”名單，吳敦義今天受訪時未正面答覆，但他強調，反正不會排第一名就對了。至於外傳吳敦義可能排第7、9、11名，吳則未正面回答。



杜建德今天下午與媒體茶敘時對此表示，站在業務單位說，不敢判定吳敦義該列第幾名，但吳如列入不分區是政治組考量，吳是有使命感的人，當初吳曾想要參選2020，也有很多人希望吳競逐大位，但考慮到只要國民黨重返執政，有優秀的人才出來，基於使命感吳都能讓出來，參與不分區“立委”提名也是一樣，所以名次絕對是在專業層級考量之後。



杜建德說，組發會彙整各界推薦的名單，依據功能性、代表性和均衡性作為標準，專業性是最重要的考量，譬如體育界、弱勢族群、高科技產業代表，專業性之後才考慮到政治組。



至於韓國瑜是否有建議權？杜建德說，韓國瑜專心競選，自己並不會推薦，國民黨會依照各界推薦人選，公正無私推出不分區“立委”名單，韓國瑜絕對跟黨中央站在一起。