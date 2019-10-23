退將孫德平批蔡砍年金　還製造階級鬥爭

孫德平認為韓國瑜軍公教鐵票已經穩固。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月23日電（記者 洪德諭）針對2020大選軍公教投票意向方面，台灣空軍退將孫德平接受中評社訪問時表示，他觀察幾百萬人的軍公教族群70、80％以上都是支持國民黨提名的2020參選人韓國瑜，“鐵票已穩固”，韓國瑜可以放心去衝刺勝選必須要爭取的中間選民。



孫德平，空軍少將退役，現任國民黨黃復興系統黃國柱黨部主委，1946年出生，山東省人，空軍官校第50期畢業，歷任少尉飛行員、中尉飛行員、空軍第6聯隊上尉飛行員。後任分隊長、輔導長、中隊長、大隊長、副聯隊長、聯隊長等職，1995年晉陞少將，1997年退役。



軍公教挺韓與年金改革有關？孫德平在22日出席藍軍百大社團聯盟大會接受中評社訪問時表示，台灣在經濟困頓時，軍公教為“國家”的支柱，但蔡政府為了政策的操作，製造階級鬥爭，現在的政府不能凝聚團結還分化階級。



孫德平舉例，如同父母把小孩養大，但小孩長大後不但不養父母還扣孝敬金，“這樣的‘國家’算什麼東西，根本沒有把老百姓放在眼裡”。孫也強調，要共體時艱沒關係但不應該醜化軍公教。



軍公教力挺韓國瑜是否會成為勝選關鍵，孫德平指出，軍公教大部分是基本盤，現在鐵票已經穩固，韓國瑜可以放心去爭取會影響選舉結果的中間選民。該如何爭取？孫德平認為，韓最重要的是爭取年輕族群的認同，透過智囊團提出政策去發揮。



另外，韓國瑜表態選前不赴美，是否會讓蔡英文擁有親美的主導權，孫德平認為，韓國瑜先前已以市長的身分訪美，美也展現重視，加上韓國瑜“國政”顧問團成員包括前“國安會秘書長”蘇起跟美國的溝通暢通，韓國瑜可以強調這點。



孫德平強調，韓國瑜的不去美國提到是因時程的問題，這點也可凸顯出韓的心中有台灣，且為什麼台灣選“總統”要到美國去？若美國真的那麼重視台灣，為什麼會跟“中華民國”斷交？



