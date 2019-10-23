趙小卓答中評：中國新安全觀越加被認可

北京香山論壇秘書處辦公室主任趙小卓被媒體爭相採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月23日電（記者 郭至君）北京香山論壇秘書處辦公室主任趙小卓在本屆論壇期間就中國推動的新安全觀回答了中評社記者的提問。他表示，中國倡導的新安全觀是對的，會有越來越多的國家接受。



趙小卓說，過去比較通行的安全觀是西方的安全觀。西方的理念有一個很重要的觀點，就是結盟和對抗。曾經歐洲一直打仗，曾經有一戰、二戰、冷戰，這些都是西方安全觀的結果，它的核心是零和博弈，即世界上只能有一個老大。但是現在不同了，每個國家都要生存，都想有好的生活條件，如果還用延續過去的安全觀，在全球一體化的背景下，就會出現很多問題。最近在中東、在亞洲的很多問題，其實根本都是零和博弈和對抗的結果，而這個對抗基本上就是軍事上對抗、經濟上分割。然而現在全球一體化，整個世界“你中有我，我中有你”，分割不開，所以過去的安全觀就不適應了。



如果說過去的安全觀最根本的特征是零和博弈的話，新安全觀最根本的特征就是合作共贏。中國倡導的綜合安全、共同安全、可持續安全、合作安全，全部都是在合作共贏的基本框架之下提出的。我安全也讓別人安全，我發展大家一起發展。中國領導人說了很多次了，我們想辦法把蛋糕一起做大。這是新舊安全觀最大的不同。



中國的新安全觀提出之後，逐漸被越來越多的國家認知和接受。因為現實告訴這些國家，新安全觀是對的，它有真理的成分。這次參加北京香山論壇，很多國家從不同的角度詮釋了綜合安全、合作安全、共同安全、可持續安全這些內容，與我們安全觀的框架非常吻合。所以我認為隨著世界進一步發展，隨著不同國家和地區越來越聯通，會有越來越多的國家接受中國的新安全觀。當然這要經過一個過程，有可能是一個比較漫長，甚至是痛苦的過程。

