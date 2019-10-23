中評關注：新加坡視角談中美 呼籲防脫鈎

新加坡國防部長黃永宏（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月23日電（中評社報道組）新加坡國防部長黃永宏在第九屆北京香山論壇上直談現在的中美關係，並站在新加坡等中小國家角度呼籲，中美兩國不要也不應該“脫鈎”。中評社記者注意到，不管是在香格里拉對話會上還是北京香山論壇上，新加坡都在努力倡導中美之間的和平。



黃永宏說，美國希望能夠改變現有國際貿易規則當中的缺點，和所謂的“不公平”之處；另外美國也在推廣自己的民主觀念。在貿易領域，美國對現有政策的態度發生了180度轉彎，它不再是當年多邊主義的的締造者和捍衛者，它希望能夠在與其他國家和組織交往中獲取自己的利益，因此美國把關稅當作一種工具來實現“公平”。在安全領域，美國依然是全球性的大國，但是特朗普政府認為其他國家應當為美國的利益做出貢獻。霍爾木斯海峽事件之後，特朗普總統發推說美國在保護運往中國和日本的石油，後來又說，為什麼美國保護其他國家的航線，卻沒任何的回報；另外美國政府還一再的要求歐盟應該為自己的國防開支負責。美國現在實現了能源的自給自足，石油產量超過了伊朗，成為世界上最大的石油的生產國，所以美國的安全的中心已經從歐洲和中東轉向了亞洲。美國國防部最近的報告指出，印太是美國未來的一個關鍵地區，因此美國建立了印太司令部，而且把更多的資源用在了亞洲，以維護美國在太平洋地區的地位。



在貿易領域，中國與美國是截然相反的，中國要維護以世界貿易組織為基礎的多邊貿易體系，中國從這個體系當中獲益很多。2007年的達沃斯論壇上，習近平主席呼籲所有的國家堅持多邊主義，維護多邊組織的權威性和有效性；在2019年的博鰲亞洲論壇上，習主席重申了這一觀點。經歷了百年的屈辱和落後，中國認為應當實現自己的目標；憑借中國特色的社會主義制度屹立於世界的東方，中國認為應當在全球的經濟當中有自己的地位。在這個過程當中，中國也在通過“一帶一路”倡議和亞洲基礎設施投資銀行來推動亞洲的發展。另外，中國也意識到了，由於自己全球利益的擴展，有必要保護自己在全球的利益。因此新中國成立70周年的閱兵上，我們看到現代化的中國人民解放軍亮相於世，現在解放軍的能力已經走向了藍海、走向太空、走向了超音速。



黃永宏指出，中國一直說不願意稱霸，也不會尋求地區或者全球的霸權。習近平主席在10月1號的講話中提到，中國希望實現和平的崛起；但是他也明確指出，沒有任何的力量能夠阻止中國人民和中華民族向前邁進，中國將堅定的實現“兩個一百年”目標和民族復興的偉大中國夢。從表面上來看，美國跟中國的兩種敘述好像並不衝突，或者說在地理上並不衝突，因為美中並沒有陸上的邊界，也不爭奪自然資源。習近平主席在2017年和特朗普會面時說過，太平洋足夠寬廣，能夠容得下中國和美國。但是我們現在看到兩國正處在戰略敵對的狀態之中，對這代人來說，這將是我們面臨的一個最關鍵問題，這可能會影響世界各個國家和各國人民的命運。

