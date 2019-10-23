中評現場：北京香山論壇 中小國家吐露心聲

第九屆北京香山論壇第三次全體會議現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月23日電（中評社報道組）世界變局動蕩，大國之間的競爭日益加劇，但很多時候中小國家的心聲被掩蓋，利益被犧牲。不過中評社記者注意到，在今年的北京香山論壇的第三次全體會議就以“中小國家利益與共同安全”為主題，給了很多到場的中小國家國防高官吐露心聲的機會，他們都共同呼籲，大國要合作而不是競爭，不要為了自身利益而以周邊小國的安全為代價。



柬埔寨副首相兼國防大臣迪班首先表示，中小國家面臨了三大挑戰。第一是如果實現大國關係之間的平衡，中小國家的福祉和利益往往被忽視，被犧牲，為實現超級大國之間的和平。中小國家往往被迫選邊戰隊，或者接受大國的選擇。大象打架、小草遭殃，但大象玩鬧的時候，小草也遭殃。第二是我們無法擺脫剛才的第一種情況，我們不是封閉的國家，不得不受到其他國家行為的影響，我們必須要和超級大國打交道，而這種交往很多時候不是平等的。第三，國際關係本身是自相矛盾的，本國利益的最大化，但又要遵守一系列的國際道德原則。



迪班也說，中國發揮著獨特的作用，柬埔寨特別感謝中國為區域和平所做的貢獻。中國平等對待東盟國家，無論大小，中柬兩國實現了和平共處，相互尊重彼此和共同的利益。對中小國家而言，要擺脫困境就是要與其他國家無論大小共贏合作，這不僅合理而且可行，如果我們要犧牲別國的利益來實現自己的利益，結果只能是破壞合作和信任，導致誤解和衝突。我認為，雙贏的合作不在理論上可行，現實也是可行的，儘管做起來很困難，但這能夠真正實現人類命運共同體。



尼泊爾副總理兼國防部長伊什瓦爾•博克瑞爾表示，中國和尼泊爾的友誼源遠流長，兩國堅守和平共處五項原則，定期高層互訪，雙方的友誼得到了進一步的加強。習近平主席前不久來訪尼泊爾使得兩國之間的關係繼續上升到新的高度，尼泊爾希望進一步發展雙方互利的關係，希望在主權平等的情況下進一步發展國家之間的關係。無論國家大與小，都應該是平等的，在外交中一個國家的規模並不是最重要的。小國儘管能力有限，但在國際社會中也會起到非常重要的作用。尼泊爾熱愛和平，在很多方面做出了貢獻。

