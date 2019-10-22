關心青農返鄉失敗　韓國瑜允諾找通路與資金

韓國瑜赴嘉義縣義竹鄉中平村與玉米農座談。（中評社 高易伸攝） 中評社嘉義10月22日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜22日赴嘉義縣義竹鄉中平村了解玉米農心聲。座談會有近三百人參加。座談會尾聲，韓針對農民關心的“青年返鄉易失敗”表示，青農返鄉失敗最重要的兩大關鍵在於“通路與資金”。



韓國瑜表示，青農願意返鄉是好事，可以多點時間陪陪家中長輩，年輕人有想法創意，在農業生產、履歷、包裝、設計上每個環節都很好，但很容易卡在最後一個環節“通路”，這點我們心裡很難過，因此一定要協助解決。



韓國瑜說，我在高雄永安，原本石斑魚一公斤只賣50元(新台幣)，現在已有110元。因為漁民有外銷訂單。未來政府帶頭我們去找訂單，澳門、香港的採購力強，每間飯店都要鮮花、雞鴨魚豬，我們農水產品一定要打進去，鎖定港澳市場。台灣好水果賣到香港不到4%，但日本水果打進去佔24%，農漁民們不要暴利，但要合理的價格，政府一定要考量到。



此外，韓國瑜說，剛剛在玉米田看了秋行軍蟲嚇一跳，也呼籲“農委會”等農政單位要採取補救措施，對農友提出補助辦法。



韓國瑜說，台灣農民現在平均年齡約62、63歲，我們要開始研究農業勞動力適度開放，不然老人家農作受不了。此外“菜金菜土”，我們到廟裡拜拜，不認真打拼“國家”不會泰，百姓不會“安”，因此明年1月11日拜託大家支持優質的“立委”王啟澧，未來希望台灣安全、人民有錢。



韓國瑜在嘉義縣義竹鄉中平村跟老農座談，傾聽大家對農村發展與農害的憂慮。離去前，好多老農、老嫗紛紛站起來高喊韓國瑜凍蒜。