拒香港凶嫌　韓國瑜批這政府沒法被人民接受

韓國瑜與漁民對話。（中評社 李其樺攝） 中評社嘉義10月22日電（記者 李其樺）中國國民黨2020參選人韓國瑜今天下午前往嘉義區漁會和當地漁民展開漁業政策座談，會後接受媒體聯訪。對於陸委會拒絕引渡港人陳同佳，韓國瑜再重批蔡政府傷害台灣“主權”，將會讓全台灣人民憤怒。



對於馬英九受訪談到港人陳同佳殺台女案忍不住哽咽，韓國瑜表示，馬“總統”應該是心裡感到激動，是為人父母會有的感受。韓表示，4年前英國人在台灣開車撞死人，引渡不回來；現在又發生香港人來台殺懷孕女友一屍兩命案，換句話說，只要外國人來台灣殺人放火沒有引渡，我們一點辦法都沒有。



韓國瑜強調，民進黨政府拒絕引渡香港人陳同佳來台受審，將引起全台灣人民憤怒，民進黨口口聲聲最愛“中華民國”的“主權”，但是把“主權”最重要的司法權放棄，這個政府是沒有辦法被人民接受的。



有記者提問韓國瑜，上午在東石漁港出海採蚵，韓國瑜和蚵民互動卻沒有吃蚵仔，是否因為怕＂蚵＂？韓國瑜一時意會不過來，還問是哪個蚵？引起現場媒體莞爾一笑，韓國於回應，他來到東石漁港是因為當地為全台最大養蚵產地，容易受到天然災害影響，“此蚵非彼‘柯’！跟柯文哲一點關係都沒有。”



韓國瑜表示，他這次土地傾聽之旅從屏東、台南到嘉義，傾聽農漁民的聲音，“農委會主委”陳吉仲應該下來好好傾聽農漁民聲音，而不是用冷冰冰的數字來隱瞞真相，很多農漁民過的日子很辛苦，誠懇建議陳吉仲不要講風涼話，可以下鄉仔細傾聽，以人民為本才是最重要的。