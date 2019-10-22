新華社：衰退中的阿根廷經濟處於“十字路口”

中評社北京10月22日電／阿根廷近期即將迎來總統大選，現任總統毛里西奧·馬克里與反對派候選人阿爾韋托·費爾南德斯將向總統之位發起最後衝擊。在阿根廷經濟連續下滑的背景下，他們各自提振經濟的綱領備受外界關注。



業內人士認為，2019年阿根廷經濟再次萎縮幾乎已成定局。兩位總統候選人截然不同的經濟政策主張讓衰退中的阿根廷經濟處在“十字路口”，未來依然面臨巨大的不確定性。



國際貨幣基金組織（IMF）近日發布最新一期《世界經濟展望報告》，將2019年阿根廷經濟增長預期由負1.8%大幅下調至負3.1%，並預計該國今年通脹率將高達57.3%。IMF認為，2020年阿根廷經濟仍可能萎縮1.3%，通脹率有望降至39.2%。



自2018年4月起，在國內通脹形勢等內部因素以及美聯儲加息等外部原因影響下，阿根廷匯市多次大幅波動，本幣比索對美元匯率大幅下跌，導致阿經濟先前的復甦勢頭受挫，去年全年萎縮2.5%。



今年以來，阿根廷比索對美元匯率依然不穩定。特別是在8月總統選舉初選中，費爾南德斯得票率大幅領先馬克里，引發市場對阿根廷經濟前景和國際融資能力的擔憂，導致阿根廷金融市場震蕩多日，比索對美元匯率一度大跌超過20%。



馬克里一直實行“親市場”經濟政策，“讓阿根廷重新回歸市場”是他重振經濟的主要方針。馬克里就任後，逐步取消進口和外匯管控措施，削減價格補貼和福利計劃，減少或取消農產品出口稅，著力通過談判使阿根廷走出債務違約，並為阿根廷爭取國際融資。



為穩定阿根廷匯市，馬克里向IMF尋求570億美元援助貸款，同時對內實行緊縮財政和貨幣政策，承諾削減財政赤字、限制貨幣發行量以穩定比索匯率。



費爾南德斯則基本繼承了其競選搭檔、阿根廷前總統克里斯蒂娜的經濟政策，認為開放而不加管制的市場將加劇阿根廷經濟風險。他主張實行外匯管制，加強國家對經濟的干預力度，採取保護主義措施。

