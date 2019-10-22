王毅：全力以赴、辦成辦好每一起領事保護案件

中評社北京10月22日電／當地時間10月21日，國務委員兼外長王毅在巴黎出席中國駐法國使館領事僑務處新址啟動儀式並為新址揭牌。



王毅表示，外交為民是我們的宗旨。全力維護所有在海外中國機構和人員的正當合法權益是外交人員義不容辭的責任。去年，外交部以及駐外使領館共處理領保案件8.5萬餘起，平均每天230起，每6分鐘就處理一起。每一起領保案件都涉及到一個家庭、一個群體的切身利益，甚至是他們的人身安全。因此，對於每一起領保案件，我們都要全力以赴、辦成辦好。去年，全球使領館還發放各類領事證件近1200萬份，惠及上億民眾。



王毅表示，駐法使館承擔了繁重的領事工作，去年就處理了2300多起領保案件，辦理各類領事證件超過20萬份。今天展現在大家面前的是領僑處新的辦公地點。這裡的辦公及服務條件得到了全面提升，為尋求幫助的中外朋友提供了舒適環境和便捷條件。使領館是海外中國人回家的第一扇大門，也是外國朋友了解中國的第一扇窗口。我們要全面提高領事服務水平，讓中國人來到這裡感受到家庭的溫暖，讓外國朋友來到這裡產生去中國看一看的願望。我們要努力把領事小窗口辦成展現中國新風貌、促進雙邊往來的大舞台。



中國駐法國大使盧沙野，以及當地華僑華人、中資機構、留學生代表等100多人參加。



（來源：新華社）