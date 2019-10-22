日媒看德仁雅子即位近半年　努力走進群眾

中評社香港10月22日電／日皇德仁從5月1日即位以來，到今天完成“即位禮正殿之儀”，日媒觀察德仁過去近半年間積極與民眾互動，皇后雅子也盡可能出席所有活動，兩人都努力走進群眾、貼近群眾。



日本產經新聞報道，德仁5月1日即位以來至今已約半年，繼承了上皇明仁樹立的象徵天皇形象持續進行公務活動，過去宮內廳為減少明負擔而取消或減少的儀式致詞及宮中祭祀，也都隨著德仁即位而恢復。



而一直以來都在養病的皇后雅子，也都出席所有重要活動。



中央社援引報道，誠如德仁在今年2月的生日記者會上所說“走進群眾，更加貼近群眾”，這半年來已展現出積極與民眾互動的姿態。



德仁6月2日前往愛知縣出席全國植樹節活動，並探視當地醫療福利設施，德仁與雅子當時特別跟入住者聊天，即使宮內廳官員擔心停留時間太長延誤下一個行程，德仁還是和一旁的設施相關人士相談甚歡，並跟入住者握手勉勵，整個行程延誤約20分鐘才離開。



同樣的場景在德仁9月前往新潟縣參加國民文化節，及前往茨城縣參加國民體育大會時也都能看到。



德仁9月順訪秋田縣的動物保護中心時，有小朋友坐在德仁與雅子的座位上，德仁與雅子看到後跟小朋友說“請坐、請坐”，就把座位讓給小朋友，兩人跑去跟其他小朋友站在一起，宮內廳官員說，這展現了兩人希望以自然的方式跟群眾互動。



報道指出，德仁即位後首度以日皇身分出席8月15日舉行的全日本戰歿者追悼會，在致詞時把過去明仁用的“在深切反省的同時”改成“站在深切反省的基礎上”，就在這些微的變化中，反映出身為二次大戰後出生世代的想法與對和平的體悟。