吳志良談澳門學：帶來一次全民愛國主義教育

澳門基金會行政委員會主席吳志良。（中評社 張爽攝） 中評社北京10月23日電（記者 沈而忱 張爽）“映日蓮花：一國兩制的澳門特色——慶祝澳門回歸祖國20周年研討會”日前在北京大學召開。澳門基金會行政委員會主席吳志良以“澳門學與一國兩制的實踐”為主題，從彌補知識缺陷、掌握歷史話語權和建立新的價值體系及其認同三個維度出發，展現了“一國兩制”澳門特色的深厚歷史基礎與人文底蘊。



作為澳門教科文中心主任與歷史博士，吳志良是一名學者型的管理者。他首先簡要介紹了澳門學的歷史發展，指出澳門學是澳門學術界在上世紀八十年代提出的一個概念，目的是要加深人們對澳門的歷史和特殊性認識，科學把握澳門政治、經濟、社會和文化的發展規律，以便澳門可以更加順利的回歸祖國，為澳門特區的創建創造條件。在研究澳門學的過程中，學者收集整理研究澳門歷史文獻和社會經濟資料，試圖說明澳門歷史文化和社會獨特性，闡述澳門在中國近現代歷史的地位和作用。這種學術的討論成為了社會引起了公眾的關注，在不經意中增加澳門居民的國家歸屬感，塑造澳門人的國家身份認同。



吳志良表示，澳門學及其所帶來的社會範圍內的討論，引發了中國歷史文化的傳播，喚起了澳門市民對國家事務的關注，從而客觀上增強了澳門居民對澳門與內地修休戚與共、命運一體的家國情懷。這是繼上個世紀澳門發生的幾次反帝反殖民運動之後，規模最大、範圍最廣、時間最長的一次全民愛國主義教育，對增強市民大眾對一國兩制的理解和信心有很大的幫助。因此，澳門學為“一國兩制”的實踐不僅做了理論準備，還令“一國兩制”的構想更加深入民心，使“一國兩制”在澳門的實施更加順暢無阻。



如果說彌補知識缺陷，使澳門市民更加全面地了解到澳門與祖國同呼吸共命運的關係，那麼客觀正確的書寫澳門歷史，掌握歷史話語權，則有助於形成社會的主流意識，可以大大避免社會對於價值朝向的爭議。“一國兩制”在實踐中不可避免地會到各種新的問題，需要不斷地適應解決和發展完善，這就需要社會主流價值不產生偏差。



吳志良說，縱觀過去半個世紀世界範圍內的反帝反殖民獨立運動，大多數國家的後殖民政治之路並不順暢，政權順利過渡交接的個案非常少，原因之一就是未能成功塑造成新的主流價值體系。澳門學的貢獻在於彌補了自身和社會知識缺陷的同時，使得新的知識體系逐漸成型，並為普羅大眾認同和接納。從這個意義上說，澳門學的成果顯而易見。



“一國兩制”二十餘年的實踐積累了不少經驗，這些經驗需要總結和學術化，從而建立一個理論體系，為“一國兩制”實踐的進一步發展提供理論的支撐。吳志良指出，澳門學術界已逐漸意識到了這一點，在研究過程中，已從重點研究歷史文化，轉向關注現實和未來發展問題。相信隨著澳門學學科建設的推進，必將為“一國兩制”的實踐發揮更大的作用。