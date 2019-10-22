津巴布韋旱情嚴重　國家公園餓死55頭大象

中評社北京10月22日電／據美聯社報道，津巴布韋政府周一表示，由於嚴重乾旱，該國最大的國家公園在過去兩個月里已餓死至少55頭大象。



津巴布韋國家公園和野生動物管理局發言人蒂娜謝法拉沃說：“的確存在這樣的問題，目前形勢嚴峻，萬蓋國家公園的獅子等其他動物也受到了影響。”



這個南部非洲國家正在遭受多年來最嚴重的旱災，造成大規模的糧食和水資源短缺。



法拉沃說，公園四散的動物會毀壞莊稼，有時還會襲擊人，僅今年一年就有20多人喪生。萬蓋國家公園的過度擁擠導致了植被的破壞。這個公園可以容納15000頭大象，但目前大約有53000頭。與此同時，乾旱使水源枯竭，野生動物管理局一直在鑽深達400米的井，為這些動物尋找水源。



法拉沃說：“現在對我們動物最大的威脅就是栖息地的喪失。我們已經設法減少了偷獵……過去幾年，我們損失了數百頭大象，但去年，我們因偷獵而損失的大象不超過20頭。”



津巴布韋是非洲大象數量最多的國家之一。政府希望能夠允許捕獵和出口更多的野生動物以緩解對動物栖息地的壓力，籌集資金保護動物。



同樣擁有大量大象種群的鄰國博茨瓦納今年取消了獵象禁令，稱此舉將有助於減少人與動物之間的衝突，並為國家賺取急需的收入。



但《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的其他締約國成功游說在全球限制大象的買賣，這令一些非洲國家感到沮喪，因為他們正在為這種動物過多而感到煩惱。



（來源：環球時報新媒體）